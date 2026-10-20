Не спешите выбрасывать старый пластиковый стул: 4 гениальные идеи для дачи и дома

Как повторно использовать его ножки, спинку и сиденье

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Старый пластиковый стул треснул или потерял устойчивость? Не спешите отправлять его на свалку.

Даже если сидеть на нем больше нельзя, его прочный каркас – отличный материал для полезных домашних поделок. Об этом сообщает losandes.

1. Настенный органайзер из спинки стула

Если спинка стула имеет решетку, отверстия или вертикальные перекладины, из нее получается идеальный настенный щит для хранения мелочей в гараже, прихожей или на кухне.

Что понадобится:

Спинка пластикового стула;

Ножовка или режущий инструмент;

Мелкозернистая наждачная бумага;

Дюбели и шурупы для монтажа;

Крючки или легкие подвесные контейнеры.

Пошаговый процесс:

Подготовка: Аккуратно отпилите спинку от остальной части стула. Шлифовка: Тщательно обработайте наждачкой все спилы, чтобы убрать острые края и заусенцы. Очистка: Промойте деталь от пыли и высушите. Монтаж: Приложите спинку к стене, отметьте точки крепления и зафиксируйте ее с помощью дюбелей и винтов. Организация: Установите крючки и подвесьте легкие корзинки для инструментов, ключей или кухонных принадлежностей.

Настенный органайзер из спинки стула/Фото: ИИ

2. Подставка под горшки и мини-огород

Если ножки и основание сиденья остались целыми, стул легко превратить в оригинальное садовое кашпо.

Что понадобится:

Каркас стула с прочными ножками;

Горшок для цветов с выступающим бортиком;

Инструмент для резки пластика;

Наждачная бумага и краска для пластика (по желанию).

Пошаговый процесс:

Разметка: Нарисуйте на сиденье круг. Его диаметр должен быть чуть меньше верхнего края вашего горшка. Вырезание: Выпилите отверстие по контуру и зашлифуйте края. Декор: По желанию покрасьте конструкцию яркой краской из баллончика. Сборка: Вставьте горшок в отверстие.

Подставка под горшки и мини-огород/Фото: ИИ

3. Подставка для мисок домашнего питомца

Что понадобится:

Нижняя часть стула;

2 одинаковые миски из нержавеющей стали с бортиками;

Маркер, рулетка и пила;

Шлифовальная шкурка

Пошаговый процесс:

Подгонка высоты: Если стул слишком высок для вашего питомца, ровно подрежьте ножки. Разметка: Разметьте на сиденье два круга под диаметр мисок (чуть меньше их верхнего ободка). Сборка: Вырежьте отверстия, отшлифуйте срезы и установите миски. В такой подставке миски не будут скользить и переворачиваться.

Подставка для мисок домашнего питомца/Фото: ИИ

4. Опоры для растений и заборчики для клумб

Вертикальные перекладины от спинки – готовый материал для обустройства сада.

Пошаговый процесс:

Для подвязки растений: Нарежьте прочные пластиковые рейки нужной длины, заострите один край и вставьте в землю рядом с томатами или цветами.

Нарежьте прочные пластиковые рейки нужной длины, заострите один край и вставьте в землю рядом с томатами или цветами. Для декоративного бордюра: Нарежьте одинаковые отрезки пластика и вкопайте их в ряд по краю клумбы. Такой бордюр не гниет от воды и прослужит много лет!

Совет: Используйте только те детали стула, которые сохранили прочность. Это позволит бесплатно обновить интерьер и уменьшить количество пластикового мусора!

Опоры для растений и заборчики для клумб/Фото: ИИ

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