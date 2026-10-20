Деруни виходять блідими та жирними: перевірте, що ви робите не так

Розкриваємо секрет хрусткої скоринки та ніжної серединки

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Золотаві деруни з хрусткою скоринкою та ніжною серединою — улюблена страва багатьох. Але на практиці вони нерідко виходять блідими, розповзаються і буквально просочуються олією. Найчастіше це відбувається через нюанси, які не враховують під час приготування дерунів.

Розповідаємо, як приготувати ідеальні деруни.

Для приготування дерунів підходить не будь-яка картопля. Для цієї страви краще обирати розсипчасту картоплю з високим вмістом крохмалю. Уній менше води, тому маса краще схоплюється, а готові оладки зовні хрустять, усередині залишаються м'якими. З українських сортів добре підходять "Слов'янка", "Беллароза", "Гранада" та "Невська".

П’ять помилок, через які драники "п’ють" олію

Занадто слабкий вогонь. Якщо сковорода недостатньо гаряча, деруни довго лежать в олії та вбирають її. Через це вони виходять блідими та жирними. Смажте на середньому або трохи вище середнього вогні, поки обидва боки не стануть золотаво-коричневими.

Погано відтиснута маса. Зайва рідина не дає дерунам задрум'янитися, і суміш розтікається по сковороді. Відтисніть картоплю в ситі, руками або через чисту тканину. Рідину, що виділилася, не виливайте одразу: дайте їй відстоятися, злийте воду, а крохмаль, що осів на дні, поверніть у масу. Він допоможе дерунам тримати форму.

Переповнена сковорода. Коли ви кладете багато дерунів одразу, температура олії різко падає. Замість того щоб смажитися, вони починають варитися в олії. Залишайте між ними вільне місце та смажте партіями.

Фото згенероване ШІ

Занадто товсті оладки. Товстий дерун швидко темніє зовні, а всередині залишається сирим. Викладайте масу тонким шаром і злегка розрівнюйте ложкою.

Сіль у невідповідний момент. Сіль витягує воду з картоплі, і маса знову стає рідкою. Тому соліть її безпосередньо перед смаженням першої партії, а не заздалегідь.

Якщо врахувати всі ці нюанси, деруни вийдуть хрусткими та без зайвої олії.

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