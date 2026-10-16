Не досмажуйте деруни на сковороді: найсмачніше станеться в духовці
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Вершковий соус, курка та гриби перетворюють звичну картопляну страву на ситну вечерю
Деруни часто готують на обід чи вечерю, адже картопляні оладки смачні самі по собі й добре поєднуються з різними додатками. Щоб зробити страву ситнішою, додайте курку, печериці та вершковий соус, а потім запечіть усе під сирною скоринкою.
Рецептом поділилася фудблогерка myaka.foodblog в Instagram. У духовці картопля просочується соусом, а начинка перетворює деруни на повноцінну вечерю.
Що потрібно для дерунів і начинки
Для картопляної основи візьміть 1 кг картоплі, 1 цибулину, 2 яйця та 2–3 ст. л. борошна. Також підготуйте сіль, чорний перець і олію для смаження.
Для начинки знадобляться 4 курячі стегна без кістки – приблизно 500–600 г, 500 г печериць, 1 цибулина та 2 зубчики часнику. Для соусу й сирної скоринки візьміть 400 мл вершків жирністю 15–20% і 150 г твердого сиру. Сіль, перець та олію для обсмажування також підготуйте заздалегідь.
Як обсмажити деруни та приготувати вершкову начинку
Натріть картоплю й цибулю, додайте яйця, борошно, сіль і перець та перемішайте. Якщо рідини утворилося забагато, трохи злийте. Обсмажте деруни на олії з обох боків. Вони мають підрум’янитися й добре тримати форму, але повністю готувати їх на цьому етапі не потрібно.
"До повної готовності їх не доводимо. Нам потрібно лише, щоб вони схопилися, підрум’янилися та добре тримали форму. Далі вони приготуються в духовці", – пояснила фудблогерка.
Окремо обсмажте печериці, щоб випарувалася зайва волога й гриби підрум’янилися. Додайте цибулю, нарізану невеликими шматочками курку, часник, сіль і перець. Влийте вершки та прогрійте все разом кілька хвилин. Сильно загущувати соус не потрібно.
Скільки запікати та як подавати
Викладіть у форму шарами деруни, курку з грибами та вершковий соус. Зверху посипте тертим твердим сиром. Розподіліть начинку й соус між шарами, щоб вершки просочили картопляну основу.
Запікайте за температури 180°C приблизно 25–30 хвилин – до готовності й золотистої скоринки. Стежте за верхом: якщо сир рум’яниться надто швидко, прикрийте форму фольгою. Так страва зможе допектися, а скоринка не пересохне.
Після духовки дайте страві постояти 5–10 хвилин.
Подавайте деруни теплими, розкладаючи на тарілки разом із куркою та грибами. Набирайте всі шари, щоб у кожній порції були картопля, начинка й сирна скоринка. Полийте зверху вершковим соусом із дна форми – окрема підлива до цієї вечері не потрібна.
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