Не досмажуйте деруни на сковороді: найсмачніше станеться в духовці

Вершковий соус, курка та гриби перетворюють звичну картопляну страву на ситну вечерю

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Деруни часто готують на обід чи вечерю, адже картопляні оладки смачні самі по собі й добре поєднуються з різними додатками. Щоб зробити страву ситнішою, додайте курку, печериці та вершковий соус, а потім запечіть усе під сирною скоринкою.

Рецептом поділилася фудблогерка myaka.foodblog в Instagram. У духовці картопля просочується соусом, а начинка перетворює деруни на повноцінну вечерю.

Що потрібно для дерунів і начинки

Для картопляної основи візьміть 1 кг картоплі, 1 цибулину, 2 яйця та 2–3 ст. л. борошна. Також підготуйте сіль, чорний перець і олію для смаження.

Для начинки знадобляться 4 курячі стегна без кістки – приблизно 500–600 г, 500 г печериць, 1 цибулина та 2 зубчики часнику. Для соусу й сирної скоринки візьміть 400 мл вершків жирністю 15–20% і 150 г твердого сиру. Сіль, перець та олію для обсмажування також підготуйте заздалегідь.

Як обсмажити деруни та приготувати вершкову начинку

Натріть картоплю й цибулю, додайте яйця, борошно, сіль і перець та перемішайте. Якщо рідини утворилося забагато, трохи злийте. Обсмажте деруни на олії з обох боків. Вони мають підрум’янитися й добре тримати форму, але повністю готувати їх на цьому етапі не потрібно.

Деруни потрібно обсмажити до рум’яної скоринки, а потім довести до готовності в духовці

"До повної готовності їх не доводимо. Нам потрібно лише, щоб вони схопилися, підрум’янилися та добре тримали форму. Далі вони приготуються в духовці", – пояснила фудблогерка.

Окремо обсмажте печериці, щоб випарувалася зайва волога й гриби підрум’янилися. Додайте цибулю, нарізану невеликими шматочками курку, часник, сіль і перець. Влийте вершки та прогрійте все разом кілька хвилин. Сильно загущувати соус не потрібно.

Скільки запікати та як подавати

Викладіть у форму шарами деруни, курку з грибами та вершковий соус. Зверху посипте тертим твердим сиром. Розподіліть начинку й соус між шарами, щоб вершки просочили картопляну основу.

Шари дерунів із куркою та грибами просочуються вершковим соусом під час запікання

Запікайте за температури 180°C приблизно 25–30 хвилин – до готовності й золотистої скоринки. Стежте за верхом: якщо сир рум’яниться надто швидко, прикрийте форму фольгою. Так страва зможе допектися, а скоринка не пересохне.

Після духовки дайте страві постояти 5–10 хвилин.

Подавайте деруни теплими, розкладаючи на тарілки разом із куркою та грибами. Набирайте всі шари, щоб у кожній порції були картопля, начинка й сирна скоринка. Полийте зверху вершковим соусом із дна форми – окрема підлива до цієї вечері не потрібна.

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