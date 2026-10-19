Один інгредієнт перетворить звичайний курячий суп на шедевр: рецепт ароматної страви

Простий і смачний рецепт домашньої страви

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Курячий суп із часниковими галушками – ситна й ароматна страва. Готується вона легко, з простих продуктів, а виходить дуже смачною. До того ж часникові галушки у вигляді рулетиків додають страві апетитності.

Рецептом поділилася в Instagram блогерка lypovva_g.

Що потрібно для бульйону та часникових галушок

Для бульйону знадобляться 600 г курячих стегон і 1,8 л води, а також цибулина, морквина, стебла петрушки, сіль, перець горошком і лавровий лист за смаком. Після варіння моркву залиште для супу, а готове м’ясо розберіть на волокна.

Для тіста підготуйте 100 г борошна, яйце, 1 ст. л. води, 1 ст. л. олії та сіль. Для начинки потрібні 25 г м’якого вершкового масла, 1–2 зубчики часнику й петрушка. Кріп залиште для подавання.

Як зварити курячий бульйон

Очистьте цибулю та моркву й розріжте навпіл. Підсмажте овочі на сухій сковороді. Олію не додавайте – вона знадобиться для тіста на галушки.

Покладіть у каструлю курячі стегна, підсмажені овочі, стебла петрушки, лавровий лист і перець горошком. Залийте холодною водою, посоліть за смаком і накрийте пергаментом. Варіть на малому вогні 1,5–2 години.

Дістаньте з каструлі м’ясо й моркву. Курятину відділіть від кісток і розберіть на волокна, а моркву наріжте кубиками. Процідіть бульйон, поверніть у нього м’ясо та моркву. У цій основі варитимуться часникові галушки.

Як сформувати галушки з начинкою

Змішайте борошно, яйце, воду, олію та сіль. Замісіть тісто й залиште на 10 хвилин. Тим часом подрібніть часник і петрушку, а тоді змішайте їх із м’яким вершковим маслом. Начинка має легко розподілятися по тісту.

Розкачайте тісто й змастіть маслом із часником і зеленню. Згорніть його рулетом, щоб начинка опинилася всередині, і наріжте шматочками завширшки 1,5 см. Так утворяться невеликі рулетики.

Часникову начинку загорніть у тісто й наріжте рулетиками завширшки 1,5 см. Скріншот lypovva_g/Instagram

Опустіть галушки в гарячий бульйон із курятиною та морквою. Коли вони спливуть, варіть ще 2–3 хвилини. Не відраховуйте час від моменту, коли додали тісто: орієнтуйтеся на те, коли галушки спливуть.

Розлийте суп у глибокі тарілки, розподіливши між порціями м’ясо, моркву й часникові рулетики. Додайте подрібнений кріп і подавайте гарячим – так начинка з масла, часнику та петрушки буде особливо ароматною.

Раніше "Телеграф" також ділився рецептом поживого супу з мисливськими ковбасками.