Не только для выпечки: как обычный крахмал поможет дома

Продукт из кухонного шкафа пригодится для мытья окон, удаления свежих жирных пятен и устранения затхлого запаха

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Чаще всего крахмал используется в кулинарии. Его добавляют в кисели, соусы и десерты, чтобы сделать их гуще. Но этот продукт также можно использовать и в быту: чтобы вымыть окна без разводов, убрать жир с ткани и освежить ковер.

В некоторых домашних делах крахмал способен заменить привычные чистящие средства. Как пишет HomeInCube, секрет – в мелких частицах и способности продукта впитывать жир.

Как вымыть окна крахмалом

Для очистки стекол крахмал необходимо смешать с водой. При желании в смесь можно добавить немного уксуса. Получившийся состав нанести на окно, а затем снять тряпкой или скребком для стекол.

Мелкие частицы помогают удалить жир и небольшие загрязнения, не оставляя разводов. Крахмал очищает поверхность мягко и не царапает ее, поэтому после такой обработки стекло остается чистым и блестящим.

Еще одно удобство этого способа – отсутствие резкого химического запаха, который нередко остается после обычных средств для мытья окон.

Крахмал против жирных пятен

Крахмал можно использовать и как первую помощь, если жир попал на одежду, скатерть или диван. Его необходимо насыпать прямо на свежее пятно и оставить на некоторое время, чтобы порошок постепенно впитал загрязнение.

Крахмал помогает освежить мягкую мебель и заменяет сухой шампунь. Фото сгенерировано ИИ

Затем крахмал нужно удалить щеткой или пылесосом, а испачканное место дочистить привычным способом. Этот прием подходит и для обивки, и для ковров – то есть для поверхностей, которые не так просто отправить в стирку.

Преимущество такой обработки в том, что ткань не приходится сразу мочить. Это помогает избежать разводов, которые могут появиться после чистки водой.

Как освежить ковер и мягкую мебель крахмалом

Еще одно применение крахмала – борьба с неприятными запахами. Способ особенно удобен для ковров и мягкой мебели, которые сложно полностью выстирать.

Поверхность необходимо посыпать крахмалом, оставить примерно на 10 минут, а после тщательно пропылесосить. Порошок поглотит запахи и поможет избавиться от затхлости.

После такой обработки материал выглядит свежее, а его цвет – лучше.

Чем крахмал может заменить сухой шампунь

Способность впитывать жир пригодится и вне уборки. Можно нанести небольшое количество крахмала на корни волос, слегка помассировать, а затем вычесать. После этого волосы будет выглядеть свежее и приобретут дополнительный объем. Для темных волос в крахмал рекомендуют добавить немного какао: это помогает избежать заметного белого налета. По сути, крахмал заменит сухой шампунь.