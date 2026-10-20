Укр

Не только для выпечки: как обычный крахмал поможет дома

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Необычные способы использования крахмала
Необычные способы использования крахмала. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Продукт из кухонного шкафа пригодится для мытья окон, удаления свежих жирных пятен и устранения затхлого запаха

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Чаще всего крахмал используется в кулинарии. Его добавляют в кисели, соусы и десерты, чтобы сделать их гуще. Но этот продукт также можно использовать и в быту: чтобы вымыть окна без разводов, убрать жир с ткани и освежить ковер.

В некоторых домашних делах крахмал способен заменить привычные чистящие средства. Как пишет HomeInCube, секрет – в мелких частицах и способности продукта впитывать жир.

Как вымыть окна крахмалом

Для очистки стекол крахмал необходимо смешать с водой. При желании в смесь можно добавить немного уксуса. Получившийся состав нанести на окно, а затем снять тряпкой или скребком для стекол.

Мелкие частицы помогают удалить жир и небольшие загрязнения, не оставляя разводов. Крахмал очищает поверхность мягко и не царапает ее, поэтому после такой обработки стекло остается чистым и блестящим.

Еще одно удобство этого способа – отсутствие резкого химического запаха, который нередко остается после обычных средств для мытья окон.

Крахмал против жирных пятен

Крахмал можно использовать и как первую помощь, если жир попал на одежду, скатерть или диван. Его необходимо насыпать прямо на свежее пятно и оставить на некоторое время, чтобы порошок постепенно впитал загрязнение.

Крахмал помогает освежить мягкую мебель и заменяет сухой шампунь. Фото сгенерировано ИИ

Затем крахмал нужно удалить щеткой или пылесосом, а испачканное место дочистить привычным способом. Этот прием подходит и для обивки, и для ковров – то есть для поверхностей, которые не так просто отправить в стирку.

Преимущество такой обработки в том, что ткань не приходится сразу мочить. Это помогает избежать разводов, которые могут появиться после чистки водой.

Как освежить ковер и мягкую мебель крахмалом

Еще одно применение крахмала – борьба с неприятными запахами. Способ особенно удобен для ковров и мягкой мебели, которые сложно полностью выстирать.

Поверхность необходимо посыпать крахмалом, оставить примерно на 10 минут, а после тщательно пропылесосить. Порошок поглотит запахи и поможет избавиться от затхлости.

После такой обработки материал выглядит свежее, а его цвет – лучше.

Чем крахмал может заменить сухой шампунь

Способность впитывать жир пригодится и вне уборки. Можно нанести небольшое количество крахмала на корни волос, слегка помассировать, а затем вычесать. После этого волосы будет выглядеть свежее и приобретут дополнительный объем. Для темных волос в крахмал рекомендуют добавить немного какао: это помогает избежать заметного белого налета. По сути, крахмал заменит сухой шампунь.

Теги:
#Быт #Крахмал #Лайфхак