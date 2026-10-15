Деякі квітникарі додають пиво в лійку: секрет пишного цвітіння орхідей

Для домашнього підживлення використовують світле пиво

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Для росту й цвітіння орхідеям потрібен належний догляд: регулярний полив і підживлення. Деякі квітникарі додають у воду трохи пива. Але для такого поливу важливо правильно обрати напій, дотриматися пропорцій і не зловживати частотою.

Яке пиво підходить для орхідей

Для цього способу радять світле пиво з низьким вмістом алкоголю. Ароматизовані напої не годяться: у них є підсолоджувачі, штучні барвники й ароматизатори, які орхідеї не потрібні. Важливо, щоб пиво мало відповідний склад.

Спершу пиво наливають у миску й залишають щонайменше на пів години. Потім змішують 50 мл пива та 250 мл води, радить Bydlíme útulně. Розбавляти напій потрібно через вміст алкоголю: він може пересушити коріння.

У пиві є вода, дріжджі, ячмінний солод і хміль. Видання називає його джерелом вітамінів групи B, які підтримують ріст орхідей, зміцнюють коріння та допомагають рослинам протистояти хворобам і шкідникам. Також вважається, що такий догляд робить листя рослини міцнішим і блискучішим.

Коли поливати та як доглядати за листям

Пивний розчин радять використовувати не частіше ніж раз на місяць. Це періодичне підживлення для підтримки росту, тож додавати його під час кожного поливу не потрібно.

Орхідеям потрібен регулярний полив, а пивний розчин радять використовувати не частіше разу на місяць. Фото згенеровано ШІ

Є й сезонне обмеження: пиво рекомендують застосовувати лише з березня до вересня. У цей період напій використовують як засіб для стимулювання росту.

Листя можна обробити окремо: змочити ватний диск у пиві й обережно протерти листкові пластини. Рухи мають бути м’якими, без сильного натискання.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як звичайні ялинкові шишки допомагають доглядати за орхідеями.