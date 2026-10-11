Сонячна станція на голові: українців здивувала незвичайна зарядка для телефону
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Капюшон із сонячними панелями допоможе підтримувати 100-відсотковий заряд смартфона
На тлі розмов про підготовку до важкої зими користувачі обговорюють незвичайний аксесуар EcoFlow – сонячну панаму, яка виробляє електроенергію.
Допис про диво-панаму в Threads зацікавив українців. У такій панамі можна зарядити ґаджет і влаштувати "тиждень моди".
"А ви знали, що EcoFlow має сонячний капелюх? Я зараз в шоці! Гуляєш кілька годин у капелюсі – і можна зарядити телефон! Купуємо? Влаштуємо фешн-вік", – зазначив автор публікації Дмитро.
В офіційному інтернет-магазині EcoFlow сонячна панама Power Hat 12 Вт коштує 5 772 грн. Вона має виходи USB-A та USB-C. Максимальна вихідна потужність – 5 Вт, струм – до 2,4 А. Модель випускають у двох розмірах: на обхват голови 56–58 см та 59–61 см. В описі товару зазначено матеріал – монокристалічний кремній (23–24%).
Сонячна електростанція на голові
Користувачі порівняли придбання панами з купівлею власної сонячної електростанції. Дехто припустив, що аксесуар мотивуватиме більше ходити пішки. У мережі також обговорювали його практичність, ціну та користь узимку.
- "Лишається сподіватися, що моя голова не стане одразу стратегічним обʼєктом як тільки почне виробляти електроенергію"
- "Для людей, які полюбляють активний відпочинок, десь пошастати по горах – просто знахідка"
- "Буде мотивувати нахожувати кроки!"
- "Взимку вуха мерзнутимуть"
Як повідомляв "Телеграф", українці готуються до зимових відключень електрики та купують, зокрема, різні дрібниці. Ці гаджети полегшать життя у складних умовах.