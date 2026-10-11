Сонячна станція на голові: українців здивувала незвичайна зарядка для телефону

Капюшон із сонячними панелями допоможе підтримувати 100-відсотковий заряд смартфона

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На тлі розмов про підготовку до важкої зими користувачі обговорюють незвичайний аксесуар EcoFlow – сонячну панаму, яка виробляє електроенергію.

Допис про диво-панаму в Threads зацікавив українців. У такій панамі можна зарядити ґаджет і влаштувати "тиждень моди".

"А ви знали, що EcoFlow має сонячний капелюх? Я зараз в шоці! Гуляєш кілька годин у капелюсі – і можна зарядити телефон! Купуємо? Влаштуємо фешн-вік", – зазначив автор публікації Дмитро.

В офіційному інтернет-магазині EcoFlow сонячна панама Power Hat 12 Вт коштує 5 772 грн. Вона має виходи USB-A та USB-C. Максимальна вихідна потужність – 5 Вт, струм – до 2,4 А. Модель випускають у двох розмірах: на обхват голови 56–58 см та 59–61 см. В описі товару зазначено матеріал – монокристалічний кремній (23–24%).

Сонячна панама EcoFlow виробляє електрику

Сонячна панама EcoFlow для заряджання ґаджетів

Сонячна електростанція на голові

Користувачі порівняли придбання панами з купівлею власної сонячної електростанції. Дехто припустив, що аксесуар мотивуватиме більше ходити пішки. У мережі також обговорювали його практичність, ціну та користь узимку.

"Лишається сподіватися, що моя голова не стане одразу стратегічним обʼєктом як тільки почне виробляти електроенергію"

"Для людей, які полюбляють активний відпочинок, десь пошастати по горах – просто знахідка"

"Буде мотивувати нахожувати кроки!"

"Взимку вуха мерзнутимуть"

Реакція соцмереж на незвичайний аксесуар від EcoFlow

Користувачі соцмереж обговорюють незвичайну сонячну панаму

Користувачі мережі обговорюють незвичайну сонячну панаму EcoFlow

Обговорення незвичайного аксесуара EcoFlow у мережі

Як повідомляв "Телеграф", українці готуються до зимових відключень електрики та купують, зокрема, різні дрібниці. Ці гаджети полегшать життя у складних умовах.