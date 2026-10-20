Бабине літо затримається в Україні: коли прийде похолодання і де чекати на заморозки

Тепло затримається довше звичайного

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До кінця жовтня в Україні збережеться бабине літо. Вдень температура підніматиметься до +20 °C, а істотних дощів у більшості регіонів не очікується. Наприкінці місяця почне холоднішати, а на півночі країни вночі місцями можливі заморозки.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, у перші 20 днів жовтня температура повітря по всій Україні була на 0,5–3,5 °C вищою за кліматичну норму. У багатьох містах пройшли сильні дощі, а у деяких місцях кількість опадів перевищила місячну норму. Особливо багато опадів випало на Одещині та Миколаївщині, де місцями затопило вулиці та присадибні ділянки.

У третій декаді жовтня в Україні збережеться відносно тепла та суха погода. До кінця місяця переважатимуть східні та південно-східні вітри. Температура залишиться на кілька градусів вище за звичайну для цієї пори року.

Суттєвих дощів у більшості регіонів не очікується. Однак на заході країни 22–23 та 26–27 жовтня можливі невеликі, місцями помірні дощі та мряка. На Правобережжі окремі дні також з’являтимуться тумани, через які видимість на дорогах може погіршуватися.

21 жовтня вночі температура становитиме +7…+13 °C, а вдень — +13…+18 °C. На півночі Лівобережжя вдень буде прохолодніше — +9…+14 °C.

З 22 по 25 жовтня вночі очікується +6…+12 °C, а вдень — +14…+20 °C. Виняток стане захід України, де 23 жовтня температура через хмарність опуститься до +8…+13 °C.

З 26 жовтня почне поступово холоднішати. Вночі до кінця місяця температура становитиме +1…+7°C. У північній половині країни місцями можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. При цьому вдень збережеться відносно тепла погода: +11...+16°C, а в Криму часом +17...+19°C.

Прогноз погоди в Україні до кінця жовтня. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Таким чином, у більшості регіонів України до кінця жовтня утримається погода, характерна для бабиного літа: буде тепліше, ніж звичайний, а значних опадів не очікується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчена розповіла, якою буде погода у листопаді.