Серед тілоохоронців Зеленського з’явився чоловік значних розмірів (фото)
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На кадрах із Норвегії увагу привернув найвищий чоловік, який супроводжував президента
На останніх фотографіях Володимира Зеленського помітили нового охоронця. Високий чоловік міцної статури вирізняється серед супроводу президента. Найкраще його видно на свіжих знімках, зроблених у Норвегії 21 жовтня 2026 року.
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На фото з приміщення охоронець стоїть позаду Зеленського, у дверному отворі. На тлі інших учасників зустрічі він вирізняється зростом і широкими плечима. Чоловік одягнений у чорне й тримається позаду глави держави, поки той проходить через двері разом із головою парламенту Норвегії Масудом Гарахані.
На вуличному знімку той самий охоронець іде трохи позаду президента, ліворуч від нього. Чоловіка видно майже на повний зріст: на ньому темна куртка, штани й чорні черевики. Раніше увагу частіше привертав інший охоронець.
Поруч із президентом – і "краш" українок Максим Донець
На фотографіях поруч із Зеленським також є Максим Донець – охоронець, якого в соцмережах прозвали "крашем" українок. На вуличному знімку він іде ліворуч на передньому плані.
Донець очолює службу безпеки президента з 2019 року. На цю посаду його призначили після перемоги Зеленського на президентських виборах. У березні 2022 року йому надали військове звання бригадного генерала.
Як повідомляв "Телеграф", Максим Донець став зіркою соцмереж після публікації його фото й відео.