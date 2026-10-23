Серед тілоохоронців Зеленського з’явився чоловік значних розмірів (фото)

На кадрах із Норвегії увагу привернув найвищий чоловік, який супроводжував президента

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На останніх фотографіях Володимира Зеленського помітили нового охоронця. Високий чоловік міцної статури вирізняється серед супроводу президента. Найкраще його видно на свіжих знімках, зроблених у Норвегії 21 жовтня 2026 року.

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На фото з приміщення охоронець стоїть позаду Зеленського, у дверному отворі. На тлі інших учасників зустрічі він вирізняється зростом і широкими плечима. Чоловік одягнений у чорне й тримається позаду глави держави, поки той проходить через двері разом із головою парламенту Норвегії Масудом Гарахані.

Високий охоронець вирізняється серед супроводу Зеленського під час візиту до Норвегії

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На вуличному знімку той самий охоронець іде трохи позаду президента, ліворуч від нього. Чоловіка видно майже на повний зріст: на ньому темна куртка, штани й чорні черевики. Раніше увагу частіше привертав інший охоронець.

Фото: Getty Images

Поруч із президентом – і "краш" українок Максим Донець

На фотографіях поруч із Зеленським також є Максим Донець – охоронець, якого в соцмережах прозвали "крашем" українок. На вуличному знімку він іде ліворуч на передньому плані.

Фото: Getty Images

Донець очолює службу безпеки президента з 2019 року. На цю посаду його призначили після перемоги Зеленського на президентських виборах. У березні 2022 року йому надали військове звання бригадного генерала.

Як повідомляв "Телеграф", Максим Донець став зіркою соцмереж після публікації його фото й відео.