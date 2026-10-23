Среди телохранителей Зеленского появился охранник внушительных размеров (фото)

На кадрах из Норвегии внимание привлек самый высокий мужчина в сопровождении президента

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На последних фотографиях Владимира Зеленского заметили нового сотрудника охраны. Высокий мужчина крепкого телосложения выделяется среди сопровождающих президента. Особенно хорошо его видно на свежих снимках, сделанных в Норвегии 21 октября 2026 года.

Читайте также: Секретный аксессуар: зачем охраннику Зеленского зонт в солнечную погоду

На фото из помещения охранник стоит позади Зеленского, в дверном проеме. На фоне остальных участников встречи он выделяется ростом и широкими плечами. Мужчина одет в черное и держится за спиной главы государства, пока тот проходит через дверь вместе с председателем норвежского парламента Масудом Гараххани.

Высокий охранник выделяется среди сопровождающих Зеленского во время визита в Норвегию. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На уличном снимке тот же сотрудник охраны идет чуть позади президента, слева от него. Здесь мужчину видно почти в полный рост: на нем темная куртка, брюки и черные ботинки. Раньше внимание чаще привлекал другой телохранитель.

Фото: Getty Images

Рядом с президентом – и "краш" украинок Максим Донец

На фотографиях рядом с Зеленским также есть Максим Донец – охранник, которого в соцсетях прозвали "крашем" украинок. На уличном снимке он идет слева на переднем плане.

Фото: Getty Images

Донец возглавляет службу безопасности президента с 2019 года. На эту должность его назначили после победы Зеленского на президентских выборах. В марте 2022 года ему присвоили воинское звание бригадного генерала.

Как сообщал "Телеграф", Максим Донец стал звездой соцсетей после публикации его фото и видео.