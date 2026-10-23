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Окріп, молоко чи сковорода: як прибрати гіркоту з волоських горіхів і зробити їх смачнішими

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Волоські горіхи не зіпсують страву
Волоські горіхи не зіпсують страву. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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Волоські горіхи додають у десерти, салати та інші страви, щоб зробити смак яскравішим і додати хрускоту. Але гіркі ядра можуть зіпсувати все частування.

Розповідаємо, чому волоські горіхи гірчать і як цього позбутися.

Чому волоські горіхи бувають гіркими

Найчастіше гіркоту спричиняє шкірка горіха: вона містить дубильні речовини. Їхня кількість залежить від сорту й умов вирощування. Неправильне зберігання – у надто теплому або вологому місці – може призвести до згіркнення жирів і також вплинути на смак.

Як позбутися гіркоти в волоських горіхах

Є кілька простих способів насолодитися смаком волоських горіхів без неприємної гіркоти.

Горіхи смажаться на сковороді
Обсмажування волоських горіхів. Фото згенероване ШІ
  1. Окріп. Це найшвидший і найпростіший спосіб. Залийте окропом горіхи на кілька хвилин, потім злийте воду. Повторіть процедуру кілька разів, щоб видалити якнайбільше дубильних речовин.
  2. Відварювання у молоці. Щоб смак став ніжнішим і вершковим, проваріть горіхи в молоці. Покладіть очищені ядра в невеликий сотейник і залийте молоком так, щоб воно їх повністю покривало. Варити на повільному вогні приблизно 5-6 хвилин після закипання. Молоко нейтралізує дубильні речовини, а горіхи стають ідеальними для десертів.
  3. Смаження. Під час обсмажування частина гіркоти йде з парою, а у горіхів з’являється приємний, трохи карамельний аромат. Розігрійте суху сковороду на середньому чи повільному вогні. Висипте горіхи та обсмажуйте 5–7 хвилин, постійно помішуючи, щоб вони не пригоріли, а рівномірно підсохли та розкрили аромат. Горіхи також можна підсушити або обсмажити в духовці за температури близько 70–100 °C.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не можна зберігати волоські горіхи.

Теги:
#Горіхи #Грецькі горіхи #Лайфхак