Дві шкаралупки та ложка оцту: як змусити орхідею цвісти майже цілий рік

Домашню суміш можна використовувати для коренів і листя

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Орхідеї вважають вибагливими кімнатними рослинами. Однак складність догляду за ними часто перебільшують. За належного догляду орхідея регулярно тішитиме пишним цвітінням.

Деякі квітникарі підживлюють орхідеї не покупними добривами, а домашніми сумішами. Один із варіантів – підживлення з яєчної шкаралупи, оцту та води. Цей спосіб називають корейським: вважається, що суміш зміцнює рослину й допомагає їй цвісти майже цілий рік, пише Centrum.cz.

Як приготувати підживлення для орхідеї

Візьміть дві яєчні шкаралупки, столову ложку оцту та трохи води. Подрібніть шкаралупу на якомога дрібніший порошок. Це важливо: великі шматочки осядуть на дно. Що дрібніший помел, то кращою буде суміш.

Ретельно змішайте порошок з оцтом і невеликою кількістю води. Залиште суміш настоюватися на 30 хвилин.

Потім процідіть її через марлю, щоб видалити залишки шкаралупи. Розбавте отриману суміш водою та полийте орхідею.

Як використовувати суміш для листя орхідеї

Суміш пропонують застосовувати й інакше: протирати нею листя орхідеї один-два рази на місяць. Згідно з описом способу, такий догляд допомагає рослині ожити й почати формувати нові квітки.

Оскільки у складі є оцет, підживлення слід застосовувати обережно, починаючи зі слабшого розчину.

Листя орхідеї можна протирати сумішшю один-два рази на місяць. Фото згенеровано ШІ

Які умови потрібні орхідеї для цвітіння

Підживлення – лише частина догляду за рослиною. Орхідеї також потрібні належне освітлення, вологість і субстрат. Рослина походить із тропічних лісів, тому вологість повітря навколо неї має становити близько 50%. У звичайній квартирі підтримувати такий рівень складно, тому для зволоження використовують розпилювач.

Допомагають і спеціальні кашпо для орхідей: завдяки своїй формі вони довше зберігають оптимальну вологість. Рослині потрібно багато світла, але прямі сонячні промені їй шкодять.

Субстрат має добре пропускати воду. Орхідеї підходить слабокисле середовище з pH від 5,5 до 6,5. Ці умови важливі для догляду за квіткою незалежно від обраного підживлення.

Яким ще рослинам підходить шкаралупа

Яєчна шкаралупа містить кальцій, калій, кремній, магній і білки. Її використовують як доступну сировину для домашніх добрив – не лише для орхідей.

Таке підживлення використовують для троянд, помідорів, огірків, квасолі, лаванди та розмарину. Шкаралупі також приписують здатність відлякувати шкідників і стимулювати ріст рослин.