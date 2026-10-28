Не выбрасывайте коробки из-под пиццы. Вот какую полезную и стильную штуку из них можно сделать (видео)

То, что обычно идет в мусорку, может помочь позаботиться о пернатых

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Украинка сделала из коробки от пиццы оригинальную кормушку для синиц. Девушка подробно рассказала, как превратить ненужную тару в роскошную крытую "столовую" для пернатых.

Пользователь соцсети Threads с ником palegreenandgray отметила, что она доела пиццу из "Сильпо" и подумала, что из коробки можно что-то сделать. Речь идет о фирменной тематической коробке от пиццы "Потойбіччя".

Кормушка получилась очень стильная. Фото: threads.com/@palegreenandgray

"Столовая" ждет пернатых посетителей. Фото: threads.com/@palegreenandgray

"Потойбіччя" — это специальная тематическая промокампания и новый виртуальный игровой мир от сети супермаркетов "Сильпо". Его запустили к Хэллоуину в октябре 2026 года.

Девушка уточнила, что использовала верхние крышки двух коробок. Дно было выпачкано соусом, потому не годилось для переработки.

Мастерица разработала инструкцию, как переделать коробку от пиццы в кормушку. На картинках она показала алгоритм действий.

Автор уточнила, что использовала горячий клей. Она добавила, что крепления нужно клеить в зависимости от места, где будет висеть кормушка — если условно на дереве, нитка должна быть в четырех точках для равновесия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему птицы могут игнорировать вашу кормушку. Существует несколько причин, которые обычно легко устранить.