Нежный салат "Золотая рыбка": рецепт с рыбой горячего копчения

Блюдо получается сытным и с выразительным вкусом

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Салат "Золотая рыбка" с рыбой горячего копчения подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола. Его выкладывают слоями: вареные овощи, яйца и рыба, а сверху добавляют маринованные огурцы и укроп. Чтобы салат получился сочным, каждый слой смазывают майонезом, а готовое блюдо оставляют пропитаться в холодильнике.

Что понадобится для салата "Золотая рыбка"

Возьмите 1 рыбу горячего копчения, 3 вареные картофелины, 2 вареные моркови, 3 вареных яйца, 1 красную луковицу и 3 маринованных огурца. Еще понадобятся 1 пучок укропа и майонез по вкусу. Такой состав приводит сайт "Господинька".

Отварите картофель, морковь и яйца, полностью остудите и очистите. С рыбы снимите кожу и удалите кости – для салата понадобится только мякоть. Укроп мелко нарежьте.

Как собрать салат "Золотая рыбка"

Натрите картофель на крупной терке, выложите первым слоем и смажьте майонезом. Красный лук нарежьте перышками, распределите поверх картофеля и тоже покройте майонезом. Следующим слоем выложите рыбу.

Маринованные огурцы нарежьте тонкими брусочками и разложите поверх рыбы. Смажьте майонезом. Сверху натрите вареные яйца и тоже покройте их майонезом. Затем натрите морковь и равномерно распределите по поверхности салата.

Салат с копченой рыбой и маринованными огурцами. Фото: "Господинька"

Посыпьте салат измельченным укропом и поставьте в холодильник на 2 часа. За это время слои пропитаются, а вкусы соединятся. После охлаждения блюдо можно подавать.

Салат "Золотая рыбка" с копченой рыбой. Фото: "Господинька"

Как выбрать рыбу горячего копчения

Для этого салата важны вкус и качество главного ингредиента. У рыбы должна быть чистая, сухая поверхность; допустимый цвет – от светло-золотистого до темно-коричневого. Мясо должно легко отделяться от костей, оставаться плотным и сочным. Легкая суховатость и крошливость допустимы.

Запах должен быть приятным, характерным для копченого продукта, без посторонних оттенков. На поверхности рыбы могут быть следы решетки или прутьев, но она не должна быть загрязнена сажей. Небольшие повреждения кожи сами по себе не означают, что продукт не соответствует требованиям.

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