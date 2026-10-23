Українці полюють на "джизус чапи" з "Аврори": скільки коштують і куди їх носять
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У яку погоду їх не варто носити
Українці в Threads обговорюють незвичну знахідку з "Аврори". Нею виявилися жіночі утеплені калоші.
Фото взуття опублікувала одна з користувачок на своїй сторінці. У коментарях українці розповіли, куди носять подібне взуття та з чим його поєднують.
"Народ, а куди ви носите ці джизус чапи? Вони прикольні, не сперечаюся)) Але поясніть, куди і з чим. Клянуся, я піду і куплю тоді, бо коштують вони ах****ні 300 гривень))", — написала авторка допису.
У магазинах "Аврора" та на сайті мережі їх можна придбати за 279 грн.
Куди українці взувають утеплені калоші
"У мене приватний будинок, ходжу в подібних вдома виключно".
"Мені з Temu сьогодні такі самі за 150 грн прийшли) Ношу вдома".
"У мене чапи з АТБшки, живу в квартирі, але в них бігаю на двір котів кормити".
Чи зручно в них гуляти
"Не ці, але маю крокси з утепленням, ходжу кожного дня в них гуляти з дитиною) Дуже зручно і тепло".
"Вони теплі) Зручно в укриття бігати".
"Я сьогодні урвала)) Для початку взую в магаз біля дому, якщо не розлізуться, можна з песами в парк піти))".
"Гуляти з песом".
Одна з користувачок розповіла про невдалий досвід носіння схожого взуття та застерегла інших від прогулянок у ньому під час ожеледиці.
"Не взувайте їх на ожеледицю. Маю схожі з Алішки, вийшла забрати посилку з пошти. Охорона, мабуть, потім пів дня крутила відео з камер, де я падаю, і ржали з мене".
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці полюють за кавоваркою з "Аврори".