Українці полюють на "джизус чапи" з "Аврори": скільки коштують і куди їх носять

У яку погоду їх не варто носити

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Українці в Threads обговорюють незвичну знахідку з "Аврори". Нею виявилися жіночі утеплені калоші.

Фото взуття опублікувала одна з користувачок на своїй сторінці. У коментарях українці розповіли, куди носять подібне взуття та з чим його поєднують.

"Народ, а куди ви носите ці джизус чапи? Вони прикольні, не сперечаюся)) Але поясніть, куди і з чим. Клянуся, я піду і куплю тоді, бо коштують вони ах****ні 300 гривень))", — написала авторка допису.

Публікація в Threads

У магазинах "Аврора" та на сайті мережі їх можна придбати за 279 грн.

Ціна на сайті

Куди українці взувають утеплені калоші

"У мене приватний будинок, ходжу в подібних вдома виключно".

Коментар з Threads

"Мені з Temu сьогодні такі самі за 150 грн прийшли) Ношу вдома".

Коментар з Threads

"У мене чапи з АТБшки, живу в квартирі, але в них бігаю на двір котів кормити".

Коментар з Threads

Чи зручно в них гуляти

"Не ці, але маю крокси з утепленням, ходжу кожного дня в них гуляти з дитиною) Дуже зручно і тепло".

Коментар з Threads

"Вони теплі) Зручно в укриття бігати".

Коментар з Threads

"Я сьогодні урвала)) Для початку взую в магаз біля дому, якщо не розлізуться, можна з песами в парк піти))".

Коментар з Threads

"Гуляти з песом".

Коментар з Threads

Одна з користувачок розповіла про невдалий досвід носіння схожого взуття та застерегла інших від прогулянок у ньому під час ожеледиці.

"Не взувайте їх на ожеледицю. Маю схожі з Алішки, вийшла забрати посилку з пошти. Охорона, мабуть, потім пів дня крутила відео з камер, де я падаю, і ржали з мене".

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці полюють за кавоваркою з "Аврори".