Сладкие скидки в Roshen: масло и сгущённое молоко подешевели на 25%, а шоколадные конфеты отдают за 1 грн
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Молочные продукты продают по акционным ценам до 16 ноября
В магазинах Roshen действуют скидки на сгущённое молоко и два вида сливочного масла до 16 ноября 2026 года. Ко дню рождения также предлагают упаковку конфет за 1 грн при условии покупки торта "Киевский".
Цены и условия предложений показала автор YouTube-канала "Знижки UA" в обзоре магазина Roshen. В анонсе обзора для сгущённого молока указана скидка 25%, сообщает "Телеграф".
Сколько стоят сгущённое молоко и масло
Цельное сгущённое молоко с сахаром в упаковке 350 г продают за 55,70 грн. Упаковка большего объёма, 600 г, стоит 86,70 грн.
Сладкосливочное масло "Экстра" весом 180 г можно купить за 74,90 грн со скидкой 25%. Солёное кислосливочное масло предлагают по такой же цене и с таким же размером скидки.
Как купить конфеты за 1 грн ко дню рождения
Праздничное предложение предусматривает покупку торта "Киевский" весом 850 г за 712,50 грн. При этом упаковка конфет с вишней и вишнёвым ликёром весом 155 г будет стоить 1 грн.
Торт состоит из воздушных хрустящих белковых коржей с обжаренным фундуком. Для крема используют сливочное масло и сгущённое молоко.
"Акция действует до начала акции "Вечерние скидки"", – напомнила автор канала "Знижки UA".
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в магазинах Roshen обвал цен на вафли, бисквиты и печенье: успейте купить со скидкой 36%.