Сладкие скидки в Roshen: масло и сгущённое молоко подешевели на 25%, а шоколадные конфеты отдают за 1 грн

Молочные продукты продают по акционным ценам до 16 ноября

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В магазинах Roshen действуют скидки на сгущённое молоко и два вида сливочного масла до 16 ноября 2026 года. Ко дню рождения также предлагают упаковку конфет за 1 грн при условии покупки торта "Киевский".

Цены и условия предложений показала автор YouTube-канала "Знижки UA" в обзоре магазина Roshen. В анонсе обзора для сгущённого молока указана скидка 25%, сообщает "Телеграф".

Сколько стоят сгущённое молоко и масло

Цельное сгущённое молоко с сахаром в упаковке 350 г продают за 55,70 грн. Упаковка большего объёма, 600 г, стоит 86,70 грн.

Сладкосливочное масло "Экстра" весом 180 г можно купить за 74,90 грн со скидкой 25%. Солёное кислосливочное масло предлагают по такой же цене и с таким же размером скидки.

В магазинах Roshen можно купить сгущённое молоко и масло со скидками Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как купить конфеты за 1 грн ко дню рождения

Праздничное предложение предусматривает покупку торта "Киевский" весом 850 г за 712,50 грн. При этом упаковка конфет с вишней и вишнёвым ликёром весом 155 г будет стоить 1 грн.

Торт состоит из воздушных хрустящих белковых коржей с обжаренным фундуком. Для крема используют сливочное масло и сгущённое молоко.

"Акция действует до начала акции "Вечерние скидки"", – напомнила автор канала "Знижки UA".

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в магазинах Roshen обвал цен на вафли, бисквиты и печенье: успейте купить со скидкой 36%.