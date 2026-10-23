"Змушують продавати": працівниця зізналася, чому на касі в "АТБ" можуть пробити зайві товари

Не просили, але довелося платити?

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Зайві товари в чеку — неприємний сюрприз для покупців, особливо коли про їхню оплату ніхто не попереджає. Українка поскаржилася в Threads, що касирка "АТБ" пробила їй картки без згоди, а інші користувачі пригадали схожі випадки.

У коментарях відгукнулася дівчина, яка назвалася працівницею "АТБ". Вона заявила, що касирів змушують продавати картки, а тих, хто не виконує план, можуть залишати на роботі після зміни.

"Згоди на оплату я не давала"

Авторка допису в Threads розповіла, що касирка пробила їй картки, не запитавши, чи хоче вона їх придбати. Дівчина поспішала, тому забрала їх і пішла, а вже згодом обурилася ситуацією.

"Шановні, а що це за новина, що продавець без моєї згоди пробила мені якісь картки? Не запитала нічого, просто сунула в руку і я пішла, бо дуже поспішала, але вони мені, так би мовити, не потрібні й згоди на оплату я не давала", — написала авторка.

Пубілкація в Threads

Чек з картками. Фото: alenushka_kareglazka/Threads

"Сказала, що це безпрограшна акція"

У коментарях інші користувачі також поділилися досвідом купівлі карток. Одна з покупчинь розповіла, що касирка запитала, чи хоче вона їх придбати, але переконувала, що в межах акції можна щось виграти.

"О, мені їх учора також продали, але касир запитала, чи не хочу, і сказала, що це безпрограшна акція і в будь-якому разі щось виграєш, хоч і небагато. Я поспішала й погодилася аж на чотири штуки, а вдома вже зрозуміла, що нічого не виграю з того", — написала користувачка.

Вона також звернула увагу на реакцію касирки після купівлі.

"Але касир сказала мені "дякую", тому я зрозуміла, що на них навішують цю дурню. Це просто жах, мені шкода тих працівників", — додала покупчиня.

Коментар з Threads

Інша жінка пригадала випадок, коли касирка запропонувала картки її дитині, а потім додала їх до чека.

"У мене був випадок: стою на касі з дитиною, касирка починає усміхатися, заговорювати зуби малому й дає йому три картки. І пробиває ці картки мені в чек", — розповіла вона.

Коментар з Threads

Працівниця "АТБ" пояснила, чому касири продають картки

На скарги відреагувала користувачка, яка назвалася працівницею мережі "АТБ". За її словами, співробітників змушують продавати картки, а керівництво тисне на них через невиконання плану.

"Ця акція нас самих бісить, навіщо вона — незрозуміло, але нас змушують їх продавати. Іноді питаємо, іноді, коли тиснуть із кабінету, пробиваємо людям так", — написала коментаторка.

Вона також заявила, що через невиконання плану продажів їй доводилося залишатися на роботі довше.

"Учора і сьогодні мене залишали на годину на роботі, бо не продала 10 цих карток. Вибачте, але люди не беруть їх, а на нас тиснуть, і ми мусимо викручуватися", — пояснила дівчина.

Коментар з Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що 14 жовтня, у торгівельній мережі "АТБ" почалася нова акція. У продажу з’являться набори стікерів із зображенням супергероїв Всесвіту DC – учасників "Ліги справедливості".