Як провести цілий день без інтернету й не занудьгувати: 5 цікавих ідей

Можна присвятити час тому, на що його завжди не вистачає

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Росіяни продовжують активні атаки на Україну, намагаючись позбавити українців світла, води та зв'язку. Якщо ви на цілий день залишилися без інтернету, саме час узятися за справи, які постійно відкладаєте через повідомлення й перегляд стрічки.

Не обов’язково влаштовувати генеральне прибирання чи братися за наполегливе навчання. "Телеграф" пропонує п’ять ідей для відпочинку, домашніх справ і спілкування – жодна не потребує доступу до мережі.

Почитати книжку або вийти на прогулянку

1. Присвятіть годину читанню. Візьміть паперову книжку, яку давно хотіли прочитати, або перечитайте улюблену історію. Підійдуть також журнал, збірка оповідань чи віршів. Влаштуйтеся зручно й не ставте собі за мету неодмінно подолати певну кількість сторінок, просто отримуйте задоволення від читання.

Можна почитати вголос із домашніми: обирайте короткі уривки по черзі й обговорюйте їх. Не потрібно заздалегідь усім читати одну книжку. Достатньо кількох сторінок, якими хочеться поділитися, – смішного діалогу, опису подорожі чи несподіваного повороту сюжету.

2. Прогуляйтеся знайомим маршрутом. Якщо надворі безпечно, оберіть місце, де зможете зорієнтуватися без онлайн-карти. Це може бути сусідній парк, сквер або кілька кварталів навколо дому. Восени місто вбирається у золотаво-багряні шати, а знайомі вулиці та парки перетворюються на барвисту й затишну казку.Не потрібно намагатися побити рекорд кроків: просто пройдіться, поспостерігайте за містом або посидьте на лавці. А якщо захочеться, поставте собі невелике завдання – помітити п’ять цікавих деталей на звичному шляху.

Восени місто виглядає особливо чарівно. Фото: magnific.com

Розібрати одну шухляду або приготувати щось зі звичних продуктів

3. Наведіть лад на невеликій ділянці. Замість генерального прибирання оберіть одну конкретну справу: розберіть шухляду, впорядкуйте полицю з книжками, складіть сезонні речі або зберіть документи в одну теку. Ще до початку визначте межі роботи, щоб не розкласти по кімнаті більше речей, ніж захочеться потім прибирати.

Спершу дістаньте все з обраної полиці чи шухляди, протріть поверхню й поверніть речі, якими користуєтеся. Окремо відкладіть те, що потребує ремонту або має зберігатися в іншому місці. На цьому й зупиніться: сусідню шафу можна залишити на інший день.

4. Приготуйте знайому страву без відеорецепта. Подивіться, що є вдома, і виберіть страву, яку вже вмієте готувати. Допоможуть паперова кулінарна книжка чи родинні записи. Якщо готуєте з близькими, розподіліть справи: хтось підготує продукти, а хтось накриє на стіл. Обід чи вечерю теж можна провести без екранів – і не поспішати повертатися до інших занять.

Спільне приготування їжі - цікаве та корисне проведення часу

Зібратися за настільною грою

5. Пограйте наживо. Дістаньте настільну гру, доміно чи шахи, правила яких усі знають. Якщо нічого такого немає, візьміть папір і ручки. Можна грати в слова, морський бій або малювати предмети по черзі, щоб інші їх відгадували. Оберіть гру під настрій компанії, щоб усім хотілося долучитися.

Якщо проводите день наодинці, розгадайте паперовий кросворд, складіть пазл або намалюйте кілька предметів зі свого столу. Є й словесна гра для себе: оберіть літеру й запишіть якомога більше назв міст, рослин чи страв, що з неї починаються.