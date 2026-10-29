"Ланністери завжди платять за проїзд": зірка "Гри престолів" у Києві став героєм мемів

Відомий виконавець перечекав повітряну тривогу в столичному метро

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Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв Джейме Ланністера у серіалі "Гра престолів", провів ніч у київському метрополітені. Фотографії зірки на розкладачці активно обговорювали в мережі, а українці вигадували на цю тему меми.

Жарт про Ланністера, який завжди платить борги за проїзд, опублікував @i_gbur у Threads. До допису автор додав знімки актора на ескалаторі, у вагоні та на платформі, де облаштували спальне місце.

Користувач Threads обіграв появу виконавця ролі Ланністера серед пасажирів

Як Ланністер опинився в київському метро

Костер-Вальдау приїхав до столиці України. 28 жовтня він разом із киянами спустився в метро через загрозу російських ракетних і дронових ударів. На знімках актор перебуває на платформі й готується до сну. Ніч він провів у підземці на розкладачці. На кадрах, що розійшлися в соцмережах, Костер-Вальдау лежить у синій кофті, поклавши голову на помаранчеву подушку.

Користувач sendpulse_ua перетворив цей знімок на мем із підписом "Зате в Києві". Контраст між упізнаваним актором із "Гри престолів" і ночівлею на станції надихнув і на інші публікації.

Ночівля Костера-Вальдау в підземці стала приводом для мему "Зате в Києві"

Під час візиту зірку помітили й поза метро – у WinBar на Подолі. Очевидці розповіли, що актор був привітним, хоча дуже поспішав.

Проїзд, борги й шанс заснути поруч із Джейме

У коментарях до допису @i_gbur користувачі продовжили жартувати про платежі та борги Ланністерів. Один із коментаторів порівняв звичайну оплату поїздки із золотом, яке асоціюється із сім'єю персонажа.

"Для Ланністера це найвигідніший борг в історії: кілька гривень замість золота", – написав @contentrunai.

Авторка ra.chernukha пожартувала про те, наскільки звично актор виглядає серед киян, які ночують в укритті, і додала впізнавану репліку із серіалу.

"Ланністер вписався як рідний. Наче вже п'ятий рік із нами ночує. Зима близько", – написала @ra.chernukha.

До фотографії актора в укритті додали репліку "Зима близько"

Ще один мем присвячений несподіваній можливості опинитися поруч із виконавцем ролі Джейме в київському метро.

"Шанс поспати в київському метро з Джейме Ланністером ніколи не дорівнює нулю", – написала @kateryna_katana.

Користувачі жартують про шанс переночувати поруч із Джейме Ланністером

Ніколай Костер-Вальдау перечекав загрозу російських ударів у київському метро

Меми про ночівлю в метро зробили візит зірки до Києва особливо обговорюваним

"Ланістери завжди платять свої борги"

Це неофіційний девіз Будинку Ланністерів у всесвіті "Гри престолів". Фраза має подвійний зміст:

Попередження та загроза: Якщо хтось нашкодить Ланністеру, той обов'язково помститься і "поверне борг" сповна.

Фінансова репутація: Оскільки Ланністери є найбагатшим родом Вестероса, фраза підкреслює, що вони завжди повертають гроші, тому з ними вигідно мати справу.

"Зима близько"

Це офіційний девіз Будинку Старків із Півночі. На відміну від девізів інших будинків, що хвалиться силою чи багатством, девіз Старків — це суворе нагадування:

Попередження про небезпеку: Зима в цьому світі триває роками й приносить із собою холод, голод та смертельних ворогів (Білих блукачів).

Життєва мудрість: Фраза закликає завжди бути готовим до гірших часів, не розслаблятися під час ситого "літа" і пам'ятати про сувору реальність.

Як актор підтримує Україну

Костер-Вальдау – посол доброї волі Програми розвитку ООН. Він підтримує українців із перших днів повномасштабного російського вторгнення. У квітні 2022 року актор долучився до ініціативи Stand Up for Ukraine, організованої Global Citizen для збору коштів і привернення уваги до гуманітарних потреб і становища біженців.

У лютому 2026 року він узяв участь у заході "Українські голоси – історії свободи" за підтримки Ukraine House in Denmark. Захід присвятили стійкості українців у річницю повномасштабної війни.

Як повідомляв "Телеграф", київський метрополітен славиться архітектурою та мармуром, яким облицьовані стіни станцій. Щодня тисячі людей проходять повз рештки істот, які жили на Землі десятки мільйонів років тому.