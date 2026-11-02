Критик ТЦК Остап Стахів вже служить в ЗСУ: чим ще він "відзначився"

Чоловік вже направлений у військову частину

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Львівський псевдоблогер Остап Стахів, який став скандальновідомим через антивакцинаторську діяльність, виступи проти мобілізації та зв'язки з херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим, пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби. Наразі він вже є військовослужбовцем однієї з військових частин Збройних сил України.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила речниця оперативного командування "Захід" майор Катерина Литвинчук. За її словами, весь процес пройшов без будь-яких порушень його прав.

"Остапа Стахіва військово-лікарська комісія визнала придатним до проходження військової служби. Наразі він уже є військовослужбовцем однієї з бригад Збройних сил України", — сказала Литвинчук.

Нагадаємо, що 31 жовтня Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що працівники Національної поліції доставили до одного з районних ТЦК Львова місцевого псевдоактивіста Остапа Стахіва. Зазначається, що з 6 березня 2026 року він перебував у розшуку як порушник правил військового обліку. У ТЦК зазначили, що поліція виконала передбачені законодавством заходи після його виявлення.

Остап Стахів

Чим відомий Стахів

Від початку пандемії коронавірусу Остап Стахів займався пропагандою у соцмережах, активно доводячи, що коронавірусу не існує та поширював фейки про вакцини. Також він організовував акції та влаштовував провокації у ковід-відділеннях лікарень.

Також проти Стахіва з 2021 року порушена кримінальна справа за статтею про повалення конституційного ладу. За даними СБУ, він збирав зброю, прихильників і діяв у мережі, яка координувалася з Росії. 18 листопада того ж року Стахіва відправили до СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу. Кирило Стремоусов, який тоді був проросійським активістом і антивакцинатором у Херсоні, відреагував на затримання Стахіва та вночі виїхав до Львова на його підтримку. Як відомо, Кирило Стремоусов від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримав війська окупантів. Під час окупації Херсона він очолив незаконне об’єднання "Комітет порятунку за мир та порядок", а у вересні 2022 року отримав російський паспорт. За офіційною версією росіян, Стремоусов загинув у ДТП 9 листопада 2022 року.

30 листопада за Стахіва внесли заставу – 998 тисяч 800 гривень. Після СІЗО його направили до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

Остап Стахів

У 2023 році Остап Стахів почав організовувати платні курси "Статус. Журналіст". Нібито після 21 дня усім, хто пройшов цей курс, обіцяли видати журналістські посвідчення. Ціна таких курсів становила 7000 гривень з людини. Проте його "медіа" на той час не пройшло державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, а учасники отримали фіктивні посвідчення журналіста.

На початку 2024 року стало відомо, що Стахів створив мережу прихильників для протидії мобілізації. Стахіва звинуватили у поширенні інформації про розташування Збройних сил України, а також шахрайстві. За даними слідства, у січні 2024 року під час етеру він розповсюдив інформацію про розміщення особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини з можливістю їхньої ідентифікації на місцевості.

25 вересня 2024 року працівники Служби безпеки України провели у Стахіва обшуки. Тоді правоохоронці задокументували шахрайські дії псевдоблогера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Вінницькому ТЦК та СП розповіли про 6 головних локацій, де роздаватимуть повістки у листопаді.