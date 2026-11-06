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Два по цене одного: в "АТБ" скидка на кондиционер Lenor достигает почти 130 грн

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Два аромата Lenor по акции продают во флаконах объемом 0,798 л
Два аромата Lenor по акции продают во флаконах объемом 0,798 л. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Предварительная стоимость каждой из трех позиций составляла 255,40 грн

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В АТБ с 4 по 10 ноября действует акция на кондиционеры для белья Lenor. Средства с тремя разными ароматами можно приобрести за 127,50 грн за флакон.

О скидках на средства для стирки пишет "Телеграф".

Больше читайте в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

Предложение распространяется на флаконы двух объемов – 0,798 л и 0,987 л.

По акционной цене продают Lenor "Букет цветов" и "Орхидея и Ваниль" – оба кондиционера имеют объем 0,798 л.

Такая же цена действует на Lenor "Пробуждение весны" в большем флаконе – 0,987 л.

Три карточки кондиционеров Lenor с ценой 127,50 грн, зачеркнутой ценой 255,40 грн и отметкой −50% до 10.11
Акционная цена одинаковая для всех трех ароматов независимо от объема флакона Источник: Телеграф

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", раскрыт секрет масла из "АТБ": какой известный бренд скрывается за логотипом.

Теги:
#Акция #Скидки #Кондиционер #АТБ