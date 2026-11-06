Помилково видали замовлення в McDonald’s: кому доведеться платити за їжу

Працівники мережі розповіли, чому повернуту їжу не продають повторно та чи впливають такі помилки на їхню зарплату

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У McDonald’s діють суворі стандарти зберігання: готову їжу, яку не встигли видати гостям або видали помилково, списують і викидають. Такі правила покликані убезпечити відвідувачів.

Користувачка greeeeneyeeed розповіла в соцмережі "Тредс", що в McDonald’s їй видали не ті мініпопси (МакПопс - це невеликі круглі мініпончики з рідкою начинкою всередині). Помилку вона помітила вже в машині, коли вийшла з закладу. Після її звернення десерти замінили, але і помилково видані дозволили залишити. У дописі вона запитала, чи впливають такі помилки на заробіток працівників.

Помилково видані десерти не повертають у продаж через санітарні правила

Що кажуть про заміну їжі та відповідальність працівників

В коментарях відгукнулось кілька людей, які назвались працівниками мережі. Користувачка daryna_chechel відповіла, що в Україні такі випадки не впливають на оплату праці. Вона пояснила це щоденними списаннями.

"В Україні ніяк не впливає. Є списання щоденні. Навіть якщо ви перевернете свою оплачену їжу десь на сходах, то вам її повністю замінять безкоштовно", – написала daryna_chechel.

Користувачка пояснила безкоштовну заміну замовлень щоденними списаннями

"Як працівник МакДональдз, ні. У вас або забирають товар і викидають його, бо невідомо, чи брали ви його руками, і видають нове, або так, як зробили вам. І, повірте, МакДональдзу нічого не станеться від втрати бургера чи десерту, вони працюють для збереження репутації перед вами та заощадження часу", – пояснила користувачка _mashaaaa_ma, яка представилася працівницею мережі.

Працівниця мережі розповіла, що роблять із помилково виданим товаром

"Після того як їжа потрапила вам у руки, назад ніхто не візьме. Навіть не торкнуту їжу. Все в смітник. І саме через суворі санітарні правила. Бувають менеджери, які забороняють залишати клієнтам, вимагають забрати і викинути. Але якщо це вина працівника виключно. Прийти і сказати: я передумав і хочу інші – не прокатить. Ну і працівникам зазвичай нічого за це не буде. Помахають пальчиком, щоб була уважна. Але залежить від менеджера", – написала kristina_stepaniukkk.

Користувачка пояснила різницю між помилкою працівника та зміною бажання клієнта

Готові страви списують навіть після тривоги - ресторани зачиняються, а під час евакуації вимикають обладнання. Готові страви утилізують, адже під час простою не можна контролювати температурний режим продуктів.

Стандарти зберігають попри перебої з постачанням через російські атаки

Через регулярні російські атаки на складські комплекси й логістичні центри мережа зіткнулася із затримками поставок. McDonald’s тимчасово скоротив меню в частині українських ресторанів. У компанії пов’язали труднощі з частими й тривалими повітряними тривогами.

"Через часті й тривалі повітряні тривоги ми стикаємося із затримками у постачанні продукції до ресторанів", – повідомили в McDonald’s Україна.

Як повідомляв "Телеграф", ресторани McDonald’s в Україні зупиняють роботу під час повітряної тривоги, а після відбою не відкриваються миттєво. Працівникам потрібно повернутися, переодягнутися у форму, увімкнути обладнання й стати на робочі місця, перш ніж заклад відновить роботу.