Пільгову пенсію після 25 років вислуги пропонують відновити: для кого саме

Ці фахівці мають високе психоемоційне навантаження

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В Україні пропонують повернути медичним і педагогічним працівникам право на пільгову пенсію після 25 років спеціального стажу. Зараз для цього потрібно відпрацювати за фахом 30 років.

Петицію №41/011240-26 з такою пропозицією на порталі Кабінету Міністрів України зареєстрував Олег Бугайчук. Він закликає повернути пенсійні норми, які діяли в Україні до реформи 2011 року.

Чому варто змінити вимоги до вислуги

За попередніми правилами, наведеними у зверненні, медики та вчителі мали право на пільгову пенсію за 25 років спеціального стажу. Згодом цей поріг підняли до 30 років. Ініціатор петиції пропонує скасувати цю вимогу.

Серед причин він називає значне професійним навантаженням і відповідальність за життя людей. Автор пропозиції наголошує, що працівники освіти й медицини швидко емоційно вигорають, а в умовах війни ця проблема особливо загострилася.

"Медики та вчителі працюють у складних умовах, несуть підвищене професійне навантаження та відповідальність за життя, здоров’я та розвиток людей. Багаторічна робота в цих сферах потребує справедливого пенсійного підходу, який враховує ризики та вигорання. Повернення до 25 років вислуги стане кроком до підтримки ключових для суспільства професій", – зазначив Олег Бугайчук у тексті петиції.

Яких рішень вимагають від Кабміну

Автор звернення просить Кабінет Міністрів підготувати законопроєкт і внести його на розгляд Верховної Ради. Документ має скасувати вимогу про 30 років вислуги для педагогічних і медичних працівників. Законодавчі зміни, за задумом ініціатора, мають офіційно закріпити право на пільгову пенсію після 25 років спеціального медичного або педагогічного стажу.

Скільки підписів потрібно для розгляду

Щоб прем’єр-міністр і Кабінет Міністрів України обов’язково розглянули, петицію, потрібно 25 000 підписів. До завершення голосування залишається 92 дні.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити"

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