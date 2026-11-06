Латки для коліс подорожчали на 20%: що ще додало до чека за ремонт

Пара звичайних робочих рукавичок коштує 40 гривень, а вистачає її лише на один день

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В Україні в розпал сезону заміни шин зросли витрати на ремонт і обслуговування коліс. Дорожчими стали витратні матеріали та супутні послуги, а на роботу сервісів впливають відключення електроенергії.

Про подорожчання витратних матеріалів "Телеграфу" розповів працівник шиномонтажного сервісу MegaBOX у Дніпрі. За його словами, латки та пластирі додали в ціні 20%.

Детальніше у матеріалі: "Ціни зросли на 30% і на це є причини: скільки коштує "перевзути" авто та що відбувається на шиномонтажах".

Фарбування дисків також стало дорожчим через вищі тарифи на електроенергію та закупівлю імпортних фарб. Для запікання покриття використовують спеціальну піч, тому вартість цієї послуги залежить і від витрат на електрику.

Подорожчання зачепило клей для латок і важки для дисків. Стрічка таких важків вагою 60 грамів тепер коштує 12 гривень. Для автономної роботи під час знеструмлень сервіс використовує інвертор, генератор та акумулятори.

Вартість фарбування дисків залежить від витрат електроенергії на запікання покриття Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Порівняно з попереднім сезоном ціни зросли на 20–30%. У зв'язку з відключеннями світла для роботи зараз потрібні генератори, які працюють на дизелі", – зазначив працівник сервісу MegaBOX.

Раніше "Телеграф" також пояснював, чим ризикують водії, які зустрічають перший сніг на літніх шинах, і до чого варто підготуватися перед настанням зими.