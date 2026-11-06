Заплатки для колес подорожали на 20%: что еще добавило к счету за ремонт

Пара обычных рабочих перчаток стоит 40 гривен, а хватает ее лишь на один день

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В Украине в разгар сезона замены шин выросли расходы на ремонт и обслуживание колес. Дороже стали расходные материалы и сопутствующие услуги, а на работу сервисов влияют отключения электроэнергии.

О подорожании расходных материалов "Телеграфу" рассказал работник шиномонтажного сервиса MegaBOX в Днепре. По его словам, заплатки и пластыри подорожали на 20%.

Подробнее в материале: "Цены выросли на 30%, и на это есть причины: сколько стоит "переобуть" авто и что происходит на шиномонтажах".

Покраска дисков также подорожала из-за более высоких тарифов на электроэнергию и закупки импортных красок. Для запекания покрытия используют специальную печь, поэтому стоимость этой услуги зависит и от расходов на электричество.

Подорожание затронуло клей для латок и грузики для дисков. Лента таких грузиков весом 60 граммов теперь стоит 12 гривен. Для автономной работы во время отключений электричества сервис использует инвертор, генератор и аккумуляторы.

Стоимость покраски дисков зависит от расходов электроэнергии на запекание покрытия Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"По сравнению с предыдущим сезоном цены выросли на 20–30%. В связи с отключениями света для работы сейчас нужны генераторы, работающие на дизеле", – отметил работник сервиса MegaBOX.

Ранее "Телеграф" также объяснял, чем рискуют водители, которые встречают первый снег на летних шинах, и к чему стоит подготовиться перед наступлением зимы.