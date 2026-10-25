Собака сам розколює та їсть горіхи: чому відео про це викликало скандал в Україні

Українці розлютилися через відео з розумним песиком

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Собака на ланцюгу, за словами його власниці, їсть волоські горіхи та яблука. До того ж горіхи він навчився розколювати самотужки. Українців обурила доля тварини.

Відповідне відео з Івано-Франківщини опублікувало "Суспільне".

Старенька жінка розповідала про розумного Барсика, що розколює горіхи, та демонструвала, як він дає лапу.

В коментарях люди обурилися тим, що собака живе на ланцюгу та їсть горіхи, що для тварини шкідливо. На їхню думку, він робить це через недостатнє харчування. Українці писали таке:

– Панкреатит та проблеми з печінкою забезпечено!

– На ланцюгу з голоду ще не те їсти буде…((

– Це, звісно, все добре, але тримати собаку на ціпку в наш час..

– Закон вийшов: собак не можна тримати на прив'язі… Жах!

– Відв'яжіть собаку, будьте людиною.

– З голоду і траву буде їсти.

– Годувати не пробували?

– Відпустіть з ланцюга собаку. Це ж треба собаку довести до того, щоб горіхи їв.

Дісталося й журналістам "Суспільного". "Прикро, що Суспільне Івано-Франківськ не бачить, що собака-мученик у бабулі на ланці, їсть з голодухи горіхи і яблука. Замість того щоб викликати поліцію і скласти протокол, ви популярним робите жорстоке поводження з тваринами. Куди котиться четверта "влада", – написала інтернет-користувачка.

Як зазначають ветеринари Amigovet, один-два очищені магазинні горіхи найімовірніше пройдуть без наслідків, але регулярне їх вживання для собаки є небезпечним з кількох причин. Навіть один не лущений горішок може викликати ризик для життя.

Нагадаємо, у мережі завірусилося відео із кумедною реакцією собаки на укол. Лабрадор на прізвисько Бумер сховався в куток і пронизливим поглядом дивився на господиню, ніби благаючи її не робити цього.