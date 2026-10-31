Чи справді собаки з чорною пащею — злі? Розбираємо популярний міф

Розібратися допомогла кінологиня Тетяна Працонь

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Попри поширений стереотип, чорний колір пащі собаки не пов’язаний з його агресивністю чи темпераментом. Колір визначає пігментація і він не має стосунку до характеру тварини.

Про це кінологиня приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За її словами, колір слизової оболонки та шкіри в ротовій порожнині собак залежить від пігменту.

"Це ми знаємо вже дуже давно – про чорну пащу. Кажуть, що якщо у собаки чорний рот, то вона дуже зла. Це справді неправда, там просто пігмент шкіри у собаки такий", – пояснила кінологиня.

Собака з чорним піднебінням. Фото: Facebook

Поширене й інше хибне уявлення: нібито стать собаки можна визначити за кольором пащі. Фахівчиня спростувала і це: відрізнити самця від самки набагато простіше.

"Дехто каже, що за кольором пащі вони визначають стать собаки. Це теж смішно, набагато простіше нагнути голову і подивитися, що там у неї між лапок", – зазначила Тетяна Працонь.

Чому в собак буває чорний рот

Колір пащі залежить виключно від пігментації (відкладення меланіну), як ластовиння або засмага у людей. Це генетична особливість, яка зустрічається у багатьох порід.

Чорні плями на слизовій в роті або повністю темна паща є характерними для багатьох порід, серед яких:

Німецькі вівчарки

Ротвейлери

Добермани

Лабрадори та ретривери

Бельгійські вівчарки (малінуа)

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