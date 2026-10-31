Чи справді собаки з чорною пащею — злі? Розбираємо популярний міф
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Розібратися допомогла кінологиня Тетяна Працонь
Попри поширений стереотип, чорний колір пащі собаки не пов’язаний з його агресивністю чи темпераментом. Колір визначає пігментація і він не має стосунку до характеру тварини.
Про це кінологиня приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За її словами, колір слизової оболонки та шкіри в ротовій порожнині собак залежить від пігменту.
"Це ми знаємо вже дуже давно – про чорну пащу. Кажуть, що якщо у собаки чорний рот, то вона дуже зла. Це справді неправда, там просто пігмент шкіри у собаки такий", – пояснила кінологиня.
Поширене й інше хибне уявлення: нібито стать собаки можна визначити за кольором пащі. Фахівчиня спростувала і це: відрізнити самця від самки набагато простіше.
"Дехто каже, що за кольором пащі вони визначають стать собаки. Це теж смішно, набагато простіше нагнути голову і подивитися, що там у неї між лапок", – зазначила Тетяна Працонь.
Чому в собак буває чорний рот
Колір пащі залежить виключно від пігментації (відкладення меланіну), як ластовиння або засмага у людей. Це генетична особливість, яка зустрічається у багатьох порід.
Чорні плями на слизовій в роті або повністю темна паща є характерними для багатьох порід, серед яких:
- Німецькі вівчарки
- Ротвейлери
- Добермани
- Лабрадори та ретривери
- Бельгійські вівчарки (малінуа)
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