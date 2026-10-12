Осінь ніби намагається сховати наслідки обстрілів: як зараз виглядає Краматорськ (репортаж Яна Доброносова)

Попри зусилля ворога місто продовжує жити

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Росіяни продовжують осатаніло знищувати Краматорськ авіаударами, артилерією та безпілотниками. Але, навіть попри постійні невибіркові терористичні удари росіян, осінь прикрасила це місто дивовижними кольорами та ніби повернула туди життя.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав це нескорене українське місто. На фото він показав, як виглядають восени його вулиці та як живуть мешканці, що ще залишаються в ньому.

Станом на 10 жовтня відстань від Краматорська до позицій росіян складала трохи більше ніж 16 кілометрів. Саме через неможливість окупувати місто росіяни несамовито його обстрілюють.

Відстань від Краматорська до ворожих позицій станом на 10 жовтня 2026 року. Мапа DeepState

Вулиці міста загороджені колючим дротом. На фасадах багатоповерхівок помітні сліди масштабних пожеж від ударів росіян.

Росіяни знищують житлові будинки в Краматорську. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вулиці міста загороджені колючим дротом. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Росіяни знищують житлові будинки в Краматорську. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Росіяни знищують житлові будинки в Краматорську. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Росіяни знищують житлові будинки в Краматорську. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На будівлях помітні сліди ворожих обстрілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Навіть встановлені на вулицях антидронові сітки не завжди рятують від ворожих дронів, які кружляють над містом в пошуках нових жертв. Також російська армія не гребує застосуванням і більш потужного озброєння для ударів по місту.

На будівлях помітні сліди ворожих обстрілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Попри небезпеку в місті продовжують жити люди. Вони, ніби не помічаючи осінньої краси на вулицях, кудись прямують у своїх справах.

В місті продовжують жити люди. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В місті продовжують жити люди. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Місцеві жителі намагаються жити попри небезпеки. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Здається, що золоте осіннє листя намагається сховати наслідки ворожих атак. Воно яскравим килимом вкриває вирви від російських бомб та залишки знищених автомобілів.

Осінь ніби намагається прикрасити місто після атак росіян. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Осінь ніби намагається прикрасити місто після атак росіян. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Осінь ніби намагається прикрасити місто після атак росіян. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Осінь ніби намагається прикрасити місто після атак росіян. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Попри те, що ворог знищує місто, осінь ніхто не скасовував. Природа малює неймовірні кольори", — розповів Ян Доброносов.

Осінь додала барв вулицям Краматорська. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що після російського удару по Краматорську влада вводить суворі транспортні обмеження на Донеччині.