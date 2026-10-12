Осінь ніби намагається сховати наслідки обстрілів: як зараз виглядає Краматорськ (репортаж Яна Доброносова)
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Попри зусилля ворога місто продовжує жити
Росіяни продовжують осатаніло знищувати Краматорськ авіаударами, артилерією та безпілотниками. Але, навіть попри постійні невибіркові терористичні удари росіян, осінь прикрасила це місто дивовижними кольорами та ніби повернула туди життя.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав це нескорене українське місто. На фото він показав, як виглядають восени його вулиці та як живуть мешканці, що ще залишаються в ньому.
Станом на 10 жовтня відстань від Краматорська до позицій росіян складала трохи більше ніж 16 кілометрів. Саме через неможливість окупувати місто росіяни несамовито його обстрілюють.
Вулиці міста загороджені колючим дротом. На фасадах багатоповерхівок помітні сліди масштабних пожеж від ударів росіян.
Навіть встановлені на вулицях антидронові сітки не завжди рятують від ворожих дронів, які кружляють над містом в пошуках нових жертв. Також російська армія не гребує застосуванням і більш потужного озброєння для ударів по місту.
Попри небезпеку в місті продовжують жити люди. Вони, ніби не помічаючи осінньої краси на вулицях, кудись прямують у своїх справах.
Здається, що золоте осіннє листя намагається сховати наслідки ворожих атак. Воно яскравим килимом вкриває вирви від російських бомб та залишки знищених автомобілів.
"Попри те, що ворог знищує місто, осінь ніхто не скасовував. Природа малює неймовірні кольори", — розповів Ян Доброносов.
Раніше "Телеграф" розповідав, що після російського удару по Краматорську влада вводить суворі транспортні обмеження на Донеччині.