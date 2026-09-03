Прощавай, кухонна губка: чим зараз все частіше миють посуд

Звичайні губки можуть залишитися на полиці назавжди — от дві натуральніші альтернативи

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Звичні кухонні синтетичні кольорові губки йдуть в минуле — вони не тільки можуть залишати на поверхнях власні мікрочастинки, а й накопичують бруд. Цим грішать не тільки меламінові губки, а й ті, якими миють посуд.

Видання з Аргентини La Nación наголошує: звичайні губки можна замінити на більш натуральні альтернативи. Одну з них можна виростити на власному городі. Це люфа.

Люфа це в'юнка рослина, плоди якої трохи схожі на великі кабачки. Проте всередині у спілого плода — міцна сітка сухих волокон. Після відділення шкірки та м'якоті — це 100% натуральна губка. Головна перевага — вона біорозкладна, забруднилась — викидаємо в компост і беремо нову. Люфу також використовують і для миття тіла, тож власноруч можна виростити одразу два предмети побуту.

Люфа - від рослини до мочалки/ Колаж "Телеграф"

Ще одна губка, яка і миє гарно, і при цьому має менший вплив на природу після закінчення терміну служби — губка з кокосового волокна. Їх здебільшого комбінують із целюлозною основою. Таким чином вона так само, як і звичайна губка має м'яку та більш жорстку частину. З кокосового волокна окремо також виготовляють шкребки для посуду — воно відмиває сильні забруднення.

Губка для миття посуду з целюлози та кокосового волокна/ Ілюстрація

Раніше "Телеграф" розповідав, що синтетичні кухонні губки можна після миття посуду "понизити" та використовувати на інших брудних поверхнях. Для цього можна використовувати особливу сигнальну систему, щоб їх не переплутати.