Прощавай, кухонна губка: чим зараз все частіше миють посуд
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Звичайні губки можуть залишитися на полиці назавжди — от дві натуральніші альтернативи
Звичні кухонні синтетичні кольорові губки йдуть в минуле — вони не тільки можуть залишати на поверхнях власні мікрочастинки, а й накопичують бруд. Цим грішать не тільки меламінові губки, а й ті, якими миють посуд.
Видання з Аргентини La Nación наголошує: звичайні губки можна замінити на більш натуральні альтернативи. Одну з них можна виростити на власному городі. Це люфа.
Люфа це в'юнка рослина, плоди якої трохи схожі на великі кабачки. Проте всередині у спілого плода — міцна сітка сухих волокон. Після відділення шкірки та м'якоті — це 100% натуральна губка. Головна перевага — вона біорозкладна, забруднилась — викидаємо в компост і беремо нову. Люфу також використовують і для миття тіла, тож власноруч можна виростити одразу два предмети побуту.
Ще одна губка, яка і миє гарно, і при цьому має менший вплив на природу після закінчення терміну служби — губка з кокосового волокна. Їх здебільшого комбінують із целюлозною основою. Таким чином вона так само, як і звичайна губка має м'яку та більш жорстку частину. З кокосового волокна окремо також виготовляють шкребки для посуду — воно відмиває сильні забруднення.
Раніше "Телеграф" розповідав, що синтетичні кухонні губки можна після миття посуду "понизити" та використовувати на інших брудних поверхнях. Для цього можна використовувати особливу сигнальну систему, щоб їх не переплутати.