З чим носити джинси, щоб виглядати дорого: стилістка назвала найкращі кольори

Білий, шоколадний, бордовий і м’який жовтий допоможуть перетворити звичний образ

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Щоб джинси мали елегантний вигляд, почніть із кольору одягу та аксесуарів. Стилістка Пілука де Ечегарай радить поєднувати синій денім із нейтральними відтінками, а для яскравого акценту обирати червоний.

Своїми рекомендаціями вона поділилася з CLARA. Відтінок джинсів також має значення: світлий денім робить образ більш невимушеним, середній синій пасує майже до всього, а глибокий темний має ошатніший вигляд.

Білий, молочний і бежевий

Найпростіший спосіб створити елегантний комплект – доповнити джинси світлим верхом. Білий створює виразний контраст із синім, а молочний і бежевий мають м'якший вигляд, особливо з денімом середнього або темного відтінку.

"Сині джинси з білим – мабуть, одне з найвиграшніших поєднань. Біла сорочка, прямі джинси, шкіряний ремінь і лофери або прості туфлі-човники", – радить стилістка.

До такого комплекту можна додати пальто, жакет або замшеву сумку верблюжого відтінку.

Поєднання джинсів із нейтральними відтінками допомагає створити елегантний міський образ/Фото: ШІ

Шоколадний і бордовий

Шоколадно-коричневий добре поєднується із синім денімом і додає образу тепла. Бордовий пасуватиме для аксесуарів: він освіжить звичний комплект без складних стилістичних прийомів.

"Це елегантний, теплий колір, який чудово поєднується із синім денімом. Шоколадно-коричневий светр із джинсами та бордовими аксесуарами може мати дуже вдалий вигляд", – каже Пілука де Ечегарай.

Шоколадний і бордовий/Фото: ШІ

Червоний і сірий

Стилістка радить додавати червоний точково. Светра, червоних балеток або сумки достатньо, щоб зробити образ виразнішим. Збирати повністю однотонний комплект не потрібно.

Сірий особливо добре має вигляд із темними або чорними джинсами. З ним легко скласти простий міський образ, а виглядає він м'якше за чорний. За бажання до цієї пари можна додати третій, життєрадісніший відтінок.

Червоний і сірий/Фото: ШІ

Оливковий і вершково-жовтий

Тим, хто хоче відійти від звичної нейтральної палітри, пасуватимуть оливковий і пляшково-зелений. Ці відтінки добре підходять для денних комплектів і поєднуються з шоколадним. Серед жовтих кольорів стилістка радить звернути увагу на м'який вершковий.

"Можна поекспериментувати і з оливковими відтінками зеленого, і навіть із вершково-жовтим, намагаючись зберігати гармонію між інтенсивністю кольорів", – радить стилістка.

Світлий верх і пальто допомагають зробити комплект із джинсами елегантнішим/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", майстриня переробляє старі джинси на оригінальні штани. Серед її робіт – біла модель із ніжно-рожевими мереживними вставками та невеликими червоними бантиками.