Трирівневі апартаменти, де не вимикають світло під час графіків: як виглядає скандальна квартира Кличка (фото)

Житловий будинок не знеструмлюється під час планових відключень

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Будинок, в якому мер Києва Віталій Кличко має квартиру, заживлений від об’єкта критичної інфраструктури. Через це тут не діють графіки відключення світла.

Про це повідомляє slidstvo.info. У ДТЕК пояснили це тим, що ця будівля, разом з іншими десятьма житловими будинками, є супутнім навантаженням неназваного об’єкта.

Заява ДТЕК

"Будинок за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10, разом із іншими десятьма житловими будинками підключений за схемою електроживлення до об’єкта критичної інфраструктури. Перелік об’єктів критичної інфраструктури ДТЕК Київські електромережі отримує від КМВА. У межах схеми підключення житлові будинки є супутнім навантаженням зазначеного об’єкта, тому відповідно не можуть бути відключені окремо від нього під час застосування графіків відключень", — зазначили у компанії.

Будинок у Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10

Що таке критична інфраструктура

Відповідно до закону України, до цих об’єктів належать підприємства та організації, які забезпечують життєдіяльність країни. Це дає особливий режим захисту, пріоритетне відновлення за надзвичайної ситуації.

Основні сфери:

Держуправління, оборона, правопорядок та рятувальні служби;

Енергетика, тепло-, водопостачання та водовідведення;

Зв’язок, IT, банківський та фінансовий сектор;

Транспорт, продовольча безпека та хімпром;

Охорона здоров’я, фармацевтика, наука та космос.

Критична інфраструктура

Як виглядає квартира Кличка

Будинок на вул. Богдана Хмельницького це колишнє сімейне гніздечко мера. Квартира Кличка розташована у старовинному шестиповерховому будинку 1901 року будівництва, виконаному в класичному стилі. Трирівневі апартаменти загальною площею 225 кв. м включають шість житлових кімнат, а також чотири ванні кімнати та туалети. Основну частину простору займають дві просторі вітальні, в одній з яких облаштовано бібліотеку з прозорою підлогою із загартованого скла. На верхньому рівні знаходиться кабінет господаря, а на нижньому три спальні.

Віталій Кличко у своїй квартирі/Фото: lux.fm

Віталій Кличко у своїй квартирі/Фото: lux.fm

Віталій Кличко у своїй квартирі/Фото: lux.fm

Віталій Кличко у своїй квартирі/Фото: lux.fm

Віталій Кличко у своїй квартирі/Фото: lux.fm

Кличко показав свою квартиру

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог посилює увагу до водопостачання Києва. На тлі загроз для енергетики та опалення водна інфраструктура столиці може стати ще одним критично важливим напрямом, від якого залежить повсякденне життя городян.