Паперові серветки відходять у минуле: як працює шведська альтернатива

За оцінкою постачальника, одна багаторазова ганчірка здатна замінити до 18 рулонів паперових рушників

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Для щоденного прибирання кухні дедалі частіше використовують шведські ганчірки – багаторазові серветки з целюлози та бавовни. Ними витирають розлиту воду, стіл і робочі поверхні, скорочуючи витрати одноразового паперу.

Про таку альтернативу паперовим рушникам пише Dnevno.hr. Замість нового аркуша для кожної невеликої плями домогосподарства беруть серветку, яку після роботи достатньо сполоснути й відтиснути.

Чому шведська ганчірка нагадує папір і губку водночас

У сухому вигляді такий виріб схожий на щільний паперовий аркуш. Від води він стає м’яким і гнучким, як звичайна кухонна ганчірка. Поєднання рослинних волокон допомагає матеріалу витримувати повторне намокання й очищення, не розпадаючись після першого використання.

Постачальник Jay-Line заявляє, що його шведська ганчірка поглинає рідину обсягом до 20 власних мас і витримує до 200 прань. Ці характеристики стосуються конкретного товару: для нього компанія й наводить оцінку заміни рулонних рушників.

Коли серветка набрала води, її відтискають і продовжують прибирати. Це зручно для великої калюжі або поверхні, яку потрібно протерти кілька разів. Матеріал також витримує інтенсивніше тертя, ніж розмоклий папір, і не залишає після себе дрібних паперових клаптиків.

Як прати й сушити багаторазові серветки

Бренд Koh для своїх Swedish Dishcloths рекомендує після кожного використання ретельно змивати залишки їжі та засобів для прибирання, обережно відтискати воду й сушити виріб розправленим або підвішеним. Сильно викручувати його не слід: це пришвидшує руйнування волокон.

Делікатне відтискання й сушіння в розправленому вигляді допомагають зберегти волокна Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для щотижневого гігієнічного очищення Koh пропонує кілька способів: звичайний цикл у посудомийній машині на верхній полиці, кип’ятіння протягом 2–3 хвилин або делікатне машинне прання за температури 30 °C. Для цих серветок бренд забороняє відбілювач, кондиціонер і сушильну машину. Після очищення їх залишають висихати на повітрі.

За щоденного використання одна ганчірка Koh служить до трьох місяців. Ознаки зношення – потоншання, розриви, гірше поглинання води або запах, який не зникає після промивання. Вологий виріб не варто залишати зім’ятим біля мийки: правильне сушіння є частиною догляду.

Від чого залежить економія та користь для довкілля

Багаторазові серветки скорочують кількість використаних аркушів і потребу постійно купувати нові рулони. Вони також компактніші за великі паковання паперових рушників. Фактична економія залежить від частоти прибирання, догляду та звичного споживання одноразових виробів у конкретній оселі.

Екологічний результат пов’язаний і з витратами на прання. Керівниця технічної програми оцінювання життєвого циклу в Інституті сталого розвитку Голізано Рочестерського технологічного інституту Кімберлі Боден у коментарі The Guardian пояснила:

"Усе справді залежить від обставин. Можливо, сировини потрібно менше, але чи не використовуємо ми більше води й енергії, щоб підтримувати виріб у чистоті?", – сказала Кімберлі Боден.

Її колега, керівник технічної програми сталого дизайну Браян Гілтон радить зменшувати ці витрати, додаючи ганчірки до завантаження, яке й так збиралися прати. Для звичайних кухонних справ це дає змогу використовувати багаторазовий виріб без окремого циклу очищення. Паперові рушники залишаються практичними для забруднень, після яких використаний матеріал зручніше одразу викинути.

Як повідомляв "Телеграф", у супермаркетах "Сільпо" з’явилися паперові серветки з кумедним дизайном. У серії "Потойбічний світ" є три варіанти.