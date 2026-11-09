У Києві пропонують повністю скасувати комендантську годину: причина проста

Комендантська година в Києві діє щодня з 01:00 до 05:00

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У Києві та області пропонують скасувати комендантську годину. Ця пропозиція аргументується тим, що через постійні обстріли РФ, люди повинні мати можливість дістатись до укриттів, не витрачаючи час на пояснення правоохоронцям причину перебування на вулиці.

Відповідна петиція №14603 зареєстрована на офіційному порталі Київської міської ради. Її автором виступив Михайло Куценко.

Автор наголошує, що це необхідна міра, яка дозволить швидше та ефективніше пересуватись містом. Це, на його думку, актуально також і для людей, які мають від'їжджати потягом в нічний час.

"Я вважаю, що в період нестабільності та постійних обстрілів, людям треба дати можливість дібратись до укриття, або метро, не пояснюючи поліції що ти диверсант якийсь. А також людям яким треба на потяг вночі, таксі просто шалені кошти через це лупить. А також для людей що прибувають до Києва вночі, і щоб не було питань, зайвих перевірок і витрачання часу", – йдеться в петиції.

Також автор пояснює таку необхідність тим, що вночі ходять автобуси деяких маршрутів. Більше того, він вважає, що влада має збільшити й кількість рейсів нічної електрички.

"Тим паче їздять маршрути 131н-134н, автобуси. Я також вважаю потрібним повернення 137н маршруту, через Дарницький міст по новому шляху. І саме головне кияни повинні жити, а не виживати, і область також. Додати деякі нічні рейси електричок, щоб тих хто запізнився забрати", – вказано в документі.

Петиція №14603 пропонує скасувати комендантську годину в Києві та області

Додамо, що збір підписів під вказаною ініціативою розпочався 9 листопада 2026 року. Щоб столична влада розглянула петицію, вона має зібрати 6 тисяч підписів громадян протягом 60 днів. Станом на другу половину дня 9 листопада під документом підписалось лише 5 громадян.

Важливо пам'ятати, що подання петиції – це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Докладніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити

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