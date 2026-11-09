"Київстар" різко підвищує тарифи: хто платитиме на 100 грн більше

Обсяги хвилин, мобільного інтернету та швидкість домашнього підключення після оновлення майже не змінилися

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"Київстар" оновив тарифи лінійки "Все разом" і пакет "Дитячий", а попередні пропозиції закрив для підключення. Нові цінові умови діють для передплати й контракту, а також для тих, хто переходить від іншого оператора зі збереженням номера.

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За інформацією на сайті "Київстар", пакети подорожчали в середньому приблизно на 100 грн. Тарифи лінійки "Все разом" поєднують мобільний зв’язок і домашній інтернет.

Скільки коштують пакети "Все разом"

"ВСЕ РАЗОМ Легкий" – від 470 грн. У пакет входять 40 ГБ мобільного інтернету, з яких 18 ГБ можна використати в країнах "Роумінг як вдома". Також абонентам доступні безлімітні дзвінки на "Київстар", 500 хвилин на інші мобільні, міські та закордонні номери й домашній інтернет зі швидкістю 300 Мбіт/с.

"ВСЕ РАЗОМ Крутий" – від 550 грн. Тариф передбачає безлімітний мобільний інтернет, зокрема 100 ГБ без обмеження швидкості, 22 ГБ у роумінгу та безлімітні дзвінки всередині мережі. На інші мобільні, міські й закордонні номери надають 700 хвилин. Домашній інтернет працює зі швидкістю 1 Гбіт/с.

"ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт" коштує 750 грн/міс. За цю ціну абоненти отримують безлімітний мобільний інтернет, 25 ГБ у роумінгу, безлімітні дзвінки на "Київстар", 1500 хвилин на інші напрямки та домашній інтернет зі швидкістю 1 Гбіт/с. Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" для людей від 55 років коштує 370 грн/міс. Він включає 20 ГБ, з яких 12 ГБ доступні в роумінгу, безлімітні дзвінки в мережі, 300 хвилин на інші напрямки та домашній інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с.

Тарифи "Все разом" поєднують мобільні послуги з різною швидкістю домашнього інтернету

Що буде з чинними абонентами

Оновлені пропозиції доступні з 4 листопада 2026 року, повідомив "Київстар". Старі тарифи отримали назви з роком і закриті для нових підключень, перенесення номера та зміни пакета.

"Якщо ви користуєтеся цими тарифами, для вас їхні умови не зміняться, нічого додатково робити не потрібно", – повідомив "Київстар" про закриті пропозиції.

Абоненти закритих пакетів зберігають свої умови без додаткових дій Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для передплати закрили "ВСЕ РАЗОМ Легкий 2026", "ВСЕ РАЗОМ Крутий 2026" і "Дитячий 2026". Для контракту – "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2026", "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт 2026" і "ВСЕ РАЗОМ Комфорт 2025".

Як повідомляв "Телеграф", контрактний тариф "Все разом Комфорт" доступний із 4 листопада 2026 року за 370 грн на місяць для абонентів віком від 55 років і людей з інвалідністю I–III групи.