"Дупа у вогні" та "Дуля з маком": які дивні товари з’явилися у "Сільпо" та скільки вони коштують (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Деякі назви важко вимовити без усмішки
У супермаркетах "Сільпо" з’явилася незвичайна колекція товарів "Потойбіччя". Продукти отримали кумедні назви, оригінальне паковання та власні історії, які вже привертають увагу українців.
"Телеграф" зібрав кілька цікавих позицій із нової колекції та розповідає, чим вони особливі.
"Дуля з маком" і арахіс, який начитався Threads
"Дуля з маком" - ипічка буквально відтворює відомий вислів: має форму відповідного жесту й посипана маком. На сайті її назвали кексом: порція вагою 130 г коштує 79,99 грн.
У "Сільпо" жартома радять носити "Дулю з маком" у кишені та їсти з молоком.
Інша новинка – арахіс "Дупа у вогні". За легендою, він начитався коментарів у Threads і тепер має що сказати у відповідь, розповідає MC.Today. Це смажений арахіс у хрусткій оболонці зі смаком соусу Тапатіо: паковання на 60 г коштує 32,99 грн.
Переглянути в Threads
Серед приправ – "Сіль на рану" для тих, хто любить нагадувати про чужі помилки словами "А я казав". На етикетці цей характер підкреслює фраза "Треба було мене слухати". Баночка кухонної солі екстра вагою 110 г має ціну 43,99 грн.
Чорний байховий чай "З того цвіту" доповнили чебрецем і лавандою. Коробка з 20 пакетиками по 2 г коштує 109,00 грн.
Звідки взялося "Потойбіччя"
В основі колекції – цифровий простір із квестами, мінііграми та командними змаганнями. Як повідомляє Retailers, у ньому покупці створюють персонажа – тарілку з обличчям – і вибирають одну із шести команд за смаковими вподобаннями. Світ населяють Великий Батат, Лайлива Лайка, Томателло та Пан Марципан.
Команда мережі пояснювала запуск бажанням дати покупцям можливість перепочити завдяки гумору.
"Ми довго думали, чи на часі запускати зараз "Потойбіччя". Та що більше говорили, то більше розуміли, що гумор – це саме те, що тримає багатьох із нас, допомагає видихнути, відволіктися і підтримати одне одного", – розповіла маркетинг-директорка "Сільпо" Катерина Огуряєва.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у "Сільпо" повернули ціни з 2000-х.