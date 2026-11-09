"Дупа у вогні" та "Дуля з маком": які дивні товари з’явилися у "Сільпо" та скільки вони коштують (відео)

Деякі назви важко вимовити без усмішки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У супермаркетах "Сільпо" з’явилася незвичайна колекція товарів "Потойбіччя". Продукти отримали кумедні назви, оригінальне паковання та власні історії, які вже привертають увагу українців.

"Телеграф" зібрав кілька цікавих позицій із нової колекції та розповідає, чим вони особливі.

"Дуля з маком" і арахіс, який начитався Threads

"Дуля з маком" - ипічка буквально відтворює відомий вислів: має форму відповідного жесту й посипана маком. На сайті її назвали кексом: порція вагою 130 г коштує 79,99 грн.

"Дулю з маком" у мережі жартома радять носити в кишені та їсти з молоком

У "Сільпо" жартома радять носити "Дулю з маком" у кишені та їсти з молоком.

Інша новинка – арахіс "Дупа у вогні". За легендою, він начитався коментарів у Threads і тепер має що сказати у відповідь, розповідає MC.Today. Це смажений арахіс у хрусткій оболонці зі смаком соусу Тапатіо: паковання на 60 г коштує 32,99 грн.

Легенда арахісу пов’язує його запальний характер із читанням коментарів

Серед приправ – "Сіль на рану" для тих, хто любить нагадувати про чужі помилки словами "А я казав". На етикетці цей характер підкреслює фраза "Треба було мене слухати". Баночка кухонної солі екстра вагою 110 г має ціну 43,99 грн.

Приправа "Сіль на рану" обігрує звичку нагадувати про чужі помилки

Чорний байховий чай "З того цвіту" доповнили чебрецем і лавандою. Коробка з 20 пакетиками по 2 г коштує 109,00 грн.

Чайну новинку доповнили чебрецем і лавандою

Звідки взялося "Потойбіччя"

В основі колекції – цифровий простір із квестами, мінііграми та командними змаганнями. Як повідомляє Retailers, у ньому покупці створюють персонажа – тарілку з обличчям – і вибирають одну із шести команд за смаковими вподобаннями. Світ населяють Великий Батат, Лайлива Лайка, Томателло та Пан Марципан.

Команда мережі пояснювала запуск бажанням дати покупцям можливість перепочити завдяки гумору.

"Ми довго думали, чи на часі запускати зараз "Потойбіччя". Та що більше говорили, то більше розуміли, що гумор – це саме те, що тримає багатьох із нас, допомагає видихнути, відволіктися і підтримати одне одного", – розповіла маркетинг-директорка "Сільпо" Катерина Огуряєва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у "Сільпо" повернули ціни з 2000-х.