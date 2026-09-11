Українцям незабаром змінять платіжки за газ: коли саме та що в них буде

Є одразу декілька корисних нововведень

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На українців чекають зміни в оплаті газу вже з 1 жовтня поточного року. Замість двох платіжок вони отримуватимуть одну, в якій об’єднають вартість палива та послугу щодо його розподілу.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на постанову №541 Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Такий крок зробить нарахування більш зрозумілими та дасть змогу привести рахунки за газ до єдиного стандарту по всій країні. Головна зміна полягає в тому, що платити можна буде за однією квитанцією, в якій уже буде вказано як вартість використаного газу, так і оплату за його розподіл.

У нових платіжках вказуватимуть обсяг спожитого палива та складові підсумкової суми. Також українці зможуть бачити інформацію про переплату чи заборгованість.

Крім того, споживачі зможуть обирати спосіб отримання квитанції — у паперовому чи електронному вигляді. Для отримання електронного документа необхідно буде скористатися особистим кабінетом постачальника газу або його мобільним додатком та змінити відповідне налаштування.

Якщо ж цих дій не буде виконано, споживач і далі отримуватиме у паперовому вигляді до поштової скриньки.

Також варто додати, що для більшості споживачів вартість газу залишиться на колишньому рівні — 7,96 грн за кубометр. Таким чином, нововведення, перш за все, стосується форми рахунку та способу відображення нарахувань, а не конкретно розміру тарифу.

Зміни з 1 жовтня 2026 року. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній із областей платитимуть за воду за тарифами Швейцарії.