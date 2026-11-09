Чим обігріти будинок взимку - українка показала незвичайний спосіб із газовою плитою

Українка показала незвичайний спосіб із газовою плитою

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На тлі перебоїв з електропостачанням та опаленням українці шукають способи зігрітися вдома. У Threads користувачі діляться власними побутовими хитрощами, деякі з яких можуть здивувати.

Зокрема, одна з користувачок розповіла, як під час двох зим у Херсоні намагалася обігрівати будинок за допомогою газової плити, цеглини та металевих труб. Водночас такий метод має серйозні ризики для безпеки.

Для цього вона запалювала одну конфорку газової плити, поруч розміщувала цеглину та металеві труби. Цеглина мала слугувати підставкою для труб і водночас накопичувати тепло.

"Опалення будинку газовою плитою: одна комфорка + цеглина (чисто для підкладання під труби, але теж акумулює тепло) + 1-2 куски труб, укладених над полум'ям так, щоб один кінець був нижче, інший вище)", — написала авторка допису.

За її задумом, така конструкція має створювати циркуляцію повітря: холодне виходить знизу, а нагріте через верхню частину труб.

ДСНС наголошує, що газові плити не призначені для опалення приміщень

Чому газовою плитою небезпечно опалювати будинок

ДСНС застерігає: газові плити й духові шафи не призначені для опалення приміщень. Для обігріву слід використовувати відповідне обладнання, а його встановлення та обслуговування довіряти кваліфікованим фахівцям.

Міністерство охорони здоров’я пояснює, що чадний газ утворюється під час горіння в умовах нестачі кисню. Він накопичується, коли немає нормального доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція чи несправне обладнання. Побачити його або відчути запах неможливо – для виявлення потрібні спеціальні прилади.

Під час вдихання чадний газ потрапляє з легенів у кров і з’єднується з гемоглобіном. Через це кров втрачає здатність переносити кисень до тканин, а організм починає відчувати його нестачу. Навіть невеликі концентрації за тривалого впливу мають серйозні наслідки для здоров’я.

Для осель із пічним та газовим опаленням ДСНС рекомендує встановити датчик чадного газу й мати вогнегасник. Газові прилади мають працювати в добре провітрюваних приміщеннях: вентиляційні решітки не можна закривати, а тягу потрібно регулярно перевіряти.

"Телеграф" розповідав, що стійка зміна кольору полум’я може свідчити про неповне згоряння газу: якщо воно надовго стає жовтим, помаранчевим чи червоним, пальник потрібно вимкнути й перевірити після охолодження. Якщо незвичний колір зберігається після очищення та правильного встановлення деталей, пальником не слід користуватися до перевірки фахівцем.

Як повідомляв "Телеграф", тривала робота конфорок заради обігріву збільшує кількість продуктів згоряння у приміщенні.