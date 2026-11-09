Навіщо Росія залякує Європу перед переговорами в Абу-Дабі: Портников розкрив задум Кремля

Без згоди ЄС Вашингтон не зможе забезпечити скасування санкцій проти Росії

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Перед переговорами США, України та Росії в Абу-Дабі, запланованими на 10 листопада, Москва посилює погрози на адресу європейських країн. Така риторика цілком вписується в стратегію Кремля, спрямовану на припинення допомоги Україні.

Про це відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников розповів у новому відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, перед перемовинами спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають зустрітися з делегаціями НАТО, Євросоюзу, України та кількох європейських країн для узгодження позицій в рамках зусиль для завершення російсько-української війни.

РФ погрожує через Калінінград

Така зустріч перед перемовинами виглядає як спроба продемонструвати європейську участь у дипломатичному процесі, проти якої виступає російська делегація. На цьому тлі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив НАТО в нагнітанні ситуації навколо Калінінградської області РФ та пригрозив непоправними наслідками в разі погіршення її безпекового становища.

Подібні заяви суперечать самій ідеї обговорення дієвих гарантій безпеки для України та Росії. Адже виключення європейців з переговорів є свідченням небажання Москви вести предметну розмову.

"Жодні реальні безпекові гарантії не можуть у Європі працювати, якщо в обговоренні ситуації не беруть участь самі європейці", – наголосив Портников.

Чому домовленостей зі США Росії недостатньо

За словами журналіста, Джаред Кушнер перед переговорами визнав необхідність прямого діалогу між європейцями та Росією для визначення контурів гарантій безпеки. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність обговорити це з Володимиром Путіним, якщо російський президент братиме участь у саміті "Групи двадцяти" у США.

Участь Європи у перемовинах є практичною потребою, адже значна частина обмежень проти Росії – це європейські санкції. Для їх скасування потрібна згода Євросоюзу. Відновлення співпраці з Москвою у сфері енергоносіїв також залежить від рішень європейців. Тому Білий дім не здатен самостійно реалізувати домовленості з Кремлем щодо цих питань.

Водночас, за словами Портникова, Путін розуміє цю залежність, але обирає іншу мету – змусити Європу відмовитися від підтримки України. Інструментами такого тиску він називає вплив Білого дому на європейські столиці, диверсії на континенті та підтримку ультраправих і ультралівих політичних сил.

"Йому не потрібно домовлятися з європейцями, а потрібно залякати європейців", – сказав Портников.

Віталій Портников

Припинення вогню має передувати перемовинам

Як наголосив журналіст, порядок денний перемовин в Абу-Дабі не витримує жодної критики. За його словами, американські посередники не збираються обговорювати з російськими представниками припинення вогню на лінії зіткнення, хоча саме це є логічним початком реального переговорного процесу.

Натомість американська сторона розраховує, що дискусія про гарантії безпеки зробить Росію більш готовою говорити про припинення бойових дій. Проте це хибний підхід, оскільки питання гарантій безпеки було для Москви приводом до агресії, а не її причиною.

"Неможливо зліквідувати причину, коли прибираєш виключно привід", – підкреслив Віталій Портников.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такий Ігор Костюков, якого Путін відправив на переговори з Україною в Абу-Дабі.