Залишилися лічені години: частина клієнтів "АТБ" втратять знижки вже з 11 листопада

З 11 листопада в "АТБ" можна буде сканувати код для знижок тільки з додатка, скриншоти не працюватимуть

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"АТБ" змінює правила користування своїм додатком, який дає право на знижки. З 11 листопада, його можна буде сканувати на касі лише з телефона, раніше зроблені скриншоти не будуть проходити.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ". До 11 листопада скриншоти QR-коду з додатка "АТБ" працювали на рівні зі скануванням у реальному часі. Можна було навіть користуватися чужим скриншотом.

Скріншот QR-коду з додатку "АТБ" для отримання знижок. Фото: Телеграф Джерело: Телеграф

Тепер просканувати код можна буде лише безпосередньо із програми. З цього правила також випливає ще одне оновлення. Через те, що сканувати щоразу потрібно буде QR-код з додатка, у випадку відсутності зв'язку та світла в "АТБ" в момент покупки, знижки будуть недоступні.

Через блекаути в "АТБ" скасували ще одну важливу послугу

В "АТБ" відвідувачів перестали пускати в туалет в умовах перебоїв з водопостачанням через наслідки російських ударів по енергосистемі України. Раніше люди могли скористатися вбиральнею, звернувшись до персоналу.

Як пояснив "Телеграфу" співробітник "АТБ", коли не працює центральне водопостачання, в супермаркетах набирають певний об'єм води у бочки. Запаси води використовують для внутрішніх потреб магазину. Миють вітрини, підлогу тощо. Також використовують для того, щоб співробітники "АТБ" мали змогу користуватися туалетом.