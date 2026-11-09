Не проґавте останні дні: в "АТБ" популярну рибу віддають на 120 грн дешевше

На упаковці слабосоленої сьомги Norven вагою 210 г можна заощадити 122,50 грн

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В "АТБ" до 11 листопада тривають знижки на безліч продуктів і товарів. Серед пропозицій – слабосолена червона риба, крабові палички та рибні пасти, які можна придбати дешевше від звичайної ціни.

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Про вигідні пропозиції та вартість продуктів розповідає "Телеграф". В акційній добірці є риба різної ваги й фасування: від невеликих упаковок скибочок до філе-шматків і порцій.

Сьомга та форель зі знижками до 30%

Серед пропозицій варто звернути увагу на слабосолену сьомгу Norven, 210 г. Філе-шматок на шкірі коштує 279,90 грн замість 402,40 грн, знижка становить 30%, а економія - 122,50 гривень. Це варіант для тих, кому потрібен цілий шматок риби, який можна самостійно нарізати перед подаванням.

У добірці є червона риба, крабові палички та два смаки рибної пасти

Що ще взяти в "АТБ"

За такою самою акційною ціною продають слабосолену форель Norven: філе-шматок на шкірі вагою 210 г також подешевшало з 402,40 до 279,90 грн. Обидві пропозиції дають змогу обрати між двома видами червоної риби в однаковому ваговому форматі.

Менша упаковка – слабосолена сьомга "Своя Лінія", 100 г – обійдеться у 109,90 грн замість 149,90 грн. Це вже готові скибочки без шкіри. Лосось Norven порціями, 340 г, продають за 329,90 грн замість 449,90 грн.

Рибні пасти та крабові палички за акційними цінами

Пасти "Своя Лінія" з ікрою океанічної риби у скляних банках по 180 г коштують 52,90 грн замість 76,90 грн. За цією ціною можна обрати два смаки: з копченою сьомгою або з креветками. На обидві позиції зазначена знижка 31%.

Пасти з ікрою океанічної риби продають у скляних банках по 180 г Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Серед крабових паличок є заморожені "Своя Лінія" вагою 500 г за 99,90 грн замість 143,90 грн. Охолоджені крабові палички тієї ж марки в упаковці 0,5 кг коштують 112,90 грн. Різні формати дають змогу підібрати продукт під заплановану страву: пасту – для бутербродів, а крабові палички – для салату чи закуски.

Як повідомляв "Телеграф", в "АТБ" на наступну п’ятницю анонсували зниження цін на 40–50%.