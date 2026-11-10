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Сотня детских могил без имен: под Хмельницким есть необычное кладбище (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Одна из комментаторок рассказала, что таблички на могилах появились благодаря союзу афганцев
Одна из комментаторок рассказала, что таблички на могилах появились благодаря союзу афганцев. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По словам автора публикации, речь идет о детях из городских детских домов

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На территории Хмельницкого городского кладбища возле села Шаровечка есть около сотни детских могил без имен. Об этих захоронениях рассказал пользователь соцсети, а одна из участниц обсуждения поделилась воспоминаниями об установке табличек и уходе за этим сектором.

О захоронениях сообщил в Threads автор аккаунта @stepanets_kir. Он утверждает, что там похоронены дети, которые умерли в очень раннем возрасте и остались без родителей.

Деревянные таблички с надписью "Сирота" возле могил, цветы и игрушка на кладбище
Союз афганцев установил таблички и некоторое время ухаживал за сектором
Заросшие травой могилы с надгробиями и табличками "Сирота" среди деревьев
Союз афганцев некоторое время ухаживал за сектором и убирал там
Заросшие могилы с надгробиями и табличками "Сирота" на фоне деревьев
Союз афганцев установил таблички и некоторое время убирал в этом секторе

"На территории Хмельницкого городского кладбища возле села Шаровечка – сотня безымянных детских захоронений. Это дети, которые умерли очень рано, без родителей, в детских домах Хмельницкого", – написал @stepanets_kir.

Многие обратили внимание на то, что на табличках нет имени.

"А там вообще ничего не было написано. Это союз афганцев позже организовал эти таблички. И какое-то время даже опекал этот сектор. Навещали и убирали там", – рассказала в комментарии пользовательница.

Как сообщал "Телеграф", одна женщина привела в порядок 77 захоронений и вернула запущенным могилам ухоженный вид, показав, что личный труд помогает поддерживать порядок на кладбище.

Теги:
#Дети #Захоронение #Сироты #Могилы