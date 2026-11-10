Сотня детских могил без имен: под Хмельницким есть необычное кладбище (фото)

По словам автора публикации, речь идет о детях из городских детских домов

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На территории Хмельницкого городского кладбища возле села Шаровечка есть около сотни детских могил без имен. Об этих захоронениях рассказал пользователь соцсети, а одна из участниц обсуждения поделилась воспоминаниями об установке табличек и уходе за этим сектором.

О захоронениях сообщил в Threads автор аккаунта @stepanets_kir. Он утверждает, что там похоронены дети, которые умерли в очень раннем возрасте и остались без родителей.

Союз афганцев установил таблички и некоторое время ухаживал за сектором

Союз афганцев некоторое время ухаживал за сектором и убирал там

Союз афганцев установил таблички и некоторое время убирал в этом секторе

"На территории Хмельницкого городского кладбища возле села Шаровечка – сотня безымянных детских захоронений. Это дети, которые умерли очень рано, без родителей, в детских домах Хмельницкого", – написал @stepanets_kir.

Многие обратили внимание на то, что на табличках нет имени.

"А там вообще ничего не было написано. Это союз афганцев позже организовал эти таблички. И какое-то время даже опекал этот сектор. Навещали и убирали там", – рассказала в комментарии пользовательница.

Как сообщал "Телеграф", одна женщина привела в порядок 77 захоронений и вернула запущенным могилам ухоженный вид, показав, что личный труд помогает поддерживать порядок на кладбище.