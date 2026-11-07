Зима прийшла у листопаді: одразу кілька регіонів України накрило першим снігом (фото, відео)

На вихідних синоптики прогнозують мокрий сніг і нічні заморозки

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Осінні снігопади накрили одразу кілька регіонів України. Опади зафіксували в Харкові, Полтаві, Дніпрі та інших містах. Кадри з "білими мухами" з'явилися і з Києва, а у Карпатах температура вже опустилася до -11°C.

Про це повідомляє "Телеграф". Український гідрометцентр прогнозує дощ і мокрий сніг 8–10 листопада.

У яких містах уже випав сніг

Перший сніг, окрім жителів Харкова й Полтави, побачили жителі Києва та Дніпра. З цих великих міст публікують кадри засніжених вулиць. Опади відзначають і загалом у Дніпропетровській області.

Сніг випав і в Буковелі. У Карпатах похолодало до -11°C – значно холодніше, ніж, за прогнозом синоптиків, буде на вихідних в інших регіонах.

Де очікуються мокрий сніг і сильний вітер

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, з 7 до 10 листопада нічна температура в Україні триматиметься в межах 0…-5 градусів, а денна суттєво не зміниться. 7 листопада Україну перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні опади.

На півночі місцями вночі очікуються невеликий сніг і мокрий сніг. Температура становитиме -4…+1 градус уночі та 0…+5 градусів удень. У центральних областях місцями невеликий мокрий сніг пройде вночі та вранці. Тут прогнозують -2…+3 градуси вночі та 0…+5 градусів удень.

На сході вночі та в першій половині дня очікуються невеликий мокрий сніг і снігова крупа. Температура становитиме -2…+3 градуси вночі та 0…+5 градусів удень.

На півдні та в Криму холодний фронт принесе невеликий дощ, який перейде в мокрий сніг. Удень місцями пориви північного вітру сягнуть 15–20 метрів за секунду. Температура становитиме -1…+4 градуси вночі та +2…+7 градусів удень.

Карта Укргідрометцентру показує прогноз погоди в Україні на тлі перших снігопадів/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз Укргідрометцентру показує, де в Україні очікуються дощ і мокрий сніг/Фото: meteo.gov.ua

Карта показує прогноз опадів і температури в Україні на тлі похолодання/Фото: meteo.gov.ua

Як повідомляв "Телеграф", у другій половині листопада в північних і західних областях України зросте ймовірність першого мокрого снігу. Однак снігопад – не єдина погодна небезпека.