Бензиновий чи дизельний генератор для будинку: який вигідніший у використанні

Витрату пального потрібно порівнювати за однакового навантаження

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За рідкісних і коротких відключень світла зазвичай вигідніший бензиновий генератор: він дешевший під час купівлі. За регулярної багатогодинної роботи перевага частіше на боці дизельного – економія пального допомагає компенсувати вищу початкову ціну.

Як порівняти витрати на домашню резервну електростанцію, розповідає "Телеграф". Головний критерій – скільки годин вона працюватиме і які прилади має живити одночасно.

Коли бензиновий генератор обійдеться дешевше

Бензинові моделі зазвичай коштують дешевше за дизельні зі співставною потужністю. Якщо резервне живлення потрібне лише час від часу, різниця в ціні купівлі нерідко важливіша за майбутню економію на пальному: за невеликого напрацювання дорожча установка довго не окупається.

Такий варіант підходить для періодичного живлення освітлення, холодильника, засобів зв’язку та іншої необхідної техніки. Але потужність обирають за сумарним навантаженням з урахуванням пускових струмів: холодильнику чи насосу під час запуску потрібно більше енергії, ніж під час звичайної роботи.

Бензиновий генератор невеликої потужності, як правило, легший і зручніший для переміщення. Це корисно, якщо його щоразу доводиться виносити до місця роботи й прибирати на зберігання. Водночас допустиму тривалість безперервної роботи визначає інструкція конкретної моделі, а не лише вид пального.

За рахунок чого дизель економить під час тривалої роботи

Дизельний двигун зазвичай витрачає менше пального на вироблення такої самої кількості електроенергії, особливо за стабільного робочого навантаження. Що більше годин працює генератор, то помітнішою стає ця різниця у витратах. Однак менша витрата в літрах ще не означає нижчу вартість електроенергії: важлива і ціна самого пального.

Щоб розрахувати вартість години роботи, потрібно помножити витрату в літрах на годину на ціну літра. Щоб отримати витрати на пальне на кіловат-годину, результат ділять на фактичну потужність підключеного навантаження в кіловатах. Порівнювати слід показники за однакової віддаваної потужності, а не просто цифри з двох рекламних описів.

Різницю в ціні купівлі ділять на погодинну економію, щоб оцінити строк окупності Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дизельний варіант частіше виправданий, коли будинок регулярно надовго залишається без мережі й резервна установка живить значне навантаження. Купівля з великим запасом потужності не гарантує економії: тривала робота з малим навантаженням небажана для багатьох дизельних моделей. Допустимий режим потрібно враховувати за документацією виробника.

Скільки пального споживають бензиновий і дизельний генератор/Інфографіка ШІ

Як врахувати обслуговування та строк окупності

Повна вартість використання складається з вартості купівлі, пального, витратних матеріалів і технічного обслуговування. Замінювати оливу та фільтри потрібно в обох типах генераторів. Порівнювати потрібно інтервали обслуговування та вартість робіт для конкретних моделей: сам лише тип двигуна не визначає цих витрат.

Простий розрахунок окупності – розділити різницю в ціні двох установок на економію за годину роботи. Для цього спочатку визначають погодинні витрати кожної моделі з урахуванням пального та планового обслуговування. Отримане число покаже, скільки годин має відпрацювати дорожчий генератор, щоб компенсувати доплату.

Для зимової експлуатації дизеля важливо враховувати відповідне сезону пальне та умови запуску. Шум також краще оцінювати за характеристиками конкретної установки: на нього впливають конструкція, оберти двигуна та наявність захисного кожуха. Універсального правила, що будь-який бензиновий генератор тихіший за будь-який дизельний, немає.

Незалежно від обраного пального генератор встановлюють лише надворі, подалі від вікон, дверей і вентиляційних отворів, щоб вихлопні гази не потрапляли в будинок. Підключення до домашньої мережі має унеможливлювати зворотну подачу напруги до зовнішньої електромережі; схему підключення та захист доручають кваліфікованому електрику.

Як повідомляв "Телеграф", уряд вирішив передати Києуву ще десять генераторів для роботи водоканалу. Однак чи достатньо цього обладнання, щоб убезпечити місто від перебоїв, і чому питання резервного живлення постало настільки гостро лише зараз?