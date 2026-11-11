Фасад может потрескаться из-за одной ошибки при утеплении: ее последствия проявятся не сразу

Рекомендуемая температура основания и утеплителя при приклеивании – от +5°C до +25°C

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Утепление фасада требует соблюдения технологии на каждом этапе, ведь даже незначительные ошибки при монтаже могут со временем привести к серьезным повреждениям. Особое внимание стоит уделять температуре материалов во время работ, в частности графитового пенополистирола.

Если приклеивать плиты, нагретые солнечными лучами, на фасаде могут появиться трещины и деформации, как пишет KB.pl. Сначала утепление будет выглядеть вполне исправным, однако последствия ошибки нередко становятся заметными лишь через 12–24 месяца – часто после первого отопительного сезона.

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Почему на фасаде появляются трещины

После вечернего охлаждения нагретый солнцем графитовый пенополистирол сжимается. Например, плита размером 120×50 см при перепаде температуры на 50°C может сократиться примерно на 3–4 мм в длину.

Если утеплитель уже приклеен к стене, температурные деформации создают дополнительное напряжение во всей системе фасада. Нагрузка передается на клей, армирующую сетку и штукатурку, из-за чего на стыках плит могут появиться вертикальные и горизонтальные трещины, а местами – вздутия и отслоения.

Сколько стоит ремонт поврежденного фасада

Восстановление мокрого фасада по системе ETICS может оказаться дорогим. Для ремонта обычно нужно снять штукатурку и армирующий слой, а если повреждения значительные – демонтировать также утеплитель.

При значительных повреждениях ремонту фасада может предшествовать демонтаж утеплителя Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как правильно монтировать графитовый пенополистирол

Чтобы избежать подобных проблем, плиты утеплителя нужно хранить в тени и не допускать их сильного нагревания перед монтажом. Саму работу рекомендуют планировать на раннее утро, когда поверхность материала еще не успела нагреться под солнечными лучами.

Во время приклеивания и затвердевания раствора фасад стоит защищать специальными затеняющими экранами. Особенно важно делать это на южных и западных стенах, которые получают больше всего солнечного тепла.

Южные и западные стены во время работ стоит защищать от солнца Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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