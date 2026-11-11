Не викидайте лоток з-під яєць: як зробити з нього екологічну годівницю для птахів

Прикріпити горіхи до пластикової пляшки клейовим пістолетом не вдалося – вони відпадали

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Жителька України зробила годівницю для птахів із картонного лотка для яєць. Вона показала синицю, яка уважно вивчала химерну конструкцію.

Про це Ольга написала у Threads під ніком timchenkoos. На опублікованих нею знімках половинки волоських горіхів із ядрами закріплені на виступах яєчного лотка, а сама годівниця прив’язана до віконної решітки.

Синиця дісталася горіхового частування на віконній решітці

Половинки шкаралупи утримують ядра відкритими для птахів

"Намагалася приклеїти горіхи до пластикової пляшки клейовим пістолетом – не тримається. Відпадають. Які є варіанти, щоб не розмокло? Хто що робив?", – написала Ольга.

Ольга попросила поділитися досвідом виготовлення годівниць для дощової погоди

Користувачка kirieshka_po розповіла, що брала дощечку, приклеювала горіхи суперклеєм і вішала на дерево: за її словами, за день вони ставали порожніми. Ольга відповіла, що записала цей варіант. Ще одна учасниця обговорення, amio.more.odesa, згадала, що використовувала суперклей для виробу в дитячий садок. Для вуличної годівниці практичніше передбачити кріплення без контакту клею з кормом і навіс від опадів.

"Зробити з сітки тонкий тубус і викласти туди горіхи так, щоб птахам було зручно діставати. Колись так робила", – запропонувала користувачка sonnaia_sova.

Учасниці обговорення запропонували замінити картон дощечкою або сіткою

У мережі є й інші варіанти годівниць

Як повідомляв "Телеграф", із самих половинок волоських горіхів можна зробити невеликі годівнички для птахів у холодну пору. Вони слугують окремими чашечками для корму.