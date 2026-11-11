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Не викидайте лоток з-під яєць: як зробити з нього екологічну годівницю для птахів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Українка показала свою ідею у Threads Новина оновлена 11 листопада 2026, 19:10
Українка показала свою ідею у Threads. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Прикріпити горіхи до пластикової пляшки клейовим пістолетом не вдалося – вони відпадали

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Жителька України зробила годівницю для птахів із картонного лотка для яєць. Вона показала синицю, яка уважно вивчала химерну конструкцію.

Про це Ольга написала у Threads під ніком timchenkoos. На опублікованих нею знімках половинки волоських горіхів із ядрами закріплені на виступах яєчного лотка, а сама годівниця прив’язана до віконної решітки.

Синиця сидить на віконній решітці поруч із вертикальним яєчним лотком із половинками волоських горіхів
Синиця дісталася горіхового частування на віконній решітці
Рука тримає картонний лоток для яєць із закріпленими половинками волоських горіхів
Половинки шкаралупи утримують ядра відкритими для птахів

"Намагалася приклеїти горіхи до пластикової пляшки клейовим пістолетом – не тримається. Відпадають. Які є варіанти, щоб не розмокло? Хто що робив?", – написала Ольга.

Дописи timchenkoos із запитанням про непромокальну годівницю та двома фотографіями лотка з горіхами
Ольга попросила поділитися досвідом виготовлення годівниць для дощової погоди

Користувачка kirieshka_po розповіла, що брала дощечку, приклеювала горіхи суперклеєм і вішала на дерево: за її словами, за день вони ставали порожніми. Ольга відповіла, що записала цей варіант. Ще одна учасниця обговорення, amio.more.odesa, згадала, що використовувала суперклей для виробу в дитячий садок. Для вуличної годівниці практичніше передбачити кріплення без контакту клею з кормом і навіс від опадів.

"Зробити з сітки тонкий тубус і викласти туди горіхи так, щоб птахам було зручно діставати. Колись так робила", – запропонувала користувачка sonnaia_sova.

Коментарі в Threads про кріплення горіхів до дощечки та виготовлення годівнички із сітки
Учасниці обговорення запропонували замінити картон дощечкою або сіткою
У мережі є й інші варіанти годівниць

Як повідомляв "Телеграф", із самих половинок волоських горіхів можна зробити невеликі годівнички для птахів у холодну пору. Вони слугують окремими чашечками для корму.

Теги:
#Україна #Птахи #Годівниця для птахів #Синиця