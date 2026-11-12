Тихий океан меняет цвет из-за людей: ученые бьют тревогу (фото)

Исследователи сопоставили три независимых массива спутниковых наблюдений за 20 лет

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В районе Большого тихоокеанского мусорного пятна вода стала отражать больше синего и зеленого света. Ученые предполагают, что за этим изменением стоит накопление микропластика.

О результатах исследования сообщает BILD. Работа опубликована в научном журнале Nature и посвящена изменениям оптических свойств воды в северной части Тихого океана.

Что обнаружили спутники над мусорным пятном

Все три независимых массива данных показали одну тенденцию: за последние 20 лет вода в районе скопления мусора постепенно становилась ярче в синем и зеленом диапазонах спектра. Такая картина соответствует эффекту, который создают мелкие пластиковые частицы в воде.

Изменения едва заметны – пока их удается отслеживать только чувствительными спутниковыми приборами. Речь идет об усилении отраженного солнечного света, а не о самостоятельном свечении океана.

Большое тихоокеанское мусорное пятно – область, где течения собирают плавающие отходы. Мусор распределен в воде, причем часть загрязнения состоит из мелких фрагментов, которые трудно различить с поверхности.

Спутниковые приборы фиксируют изменения цвета, незаметные с берега/Фото: Getty Images

Как пластиковые частицы влияют на оттенок воды

Микропластиком называют частицы пластмассы размером менее пяти миллиметров. Они способны рассеивать солнечный свет и менять его отражение от воды. Из-за этого океан может выглядеть светлее и приобретать голубовато-бирюзовый оттенок.

Мелкие пластиковые частицы способны менять отражение солнечного света в воде/Фото: Getty Images

Спутниковые приборы измеряют свет в разных диапазонах спектра. Сопоставление таких измерений позволяет выявлять постепенные изменения, которые незаметны при обычном наблюдении с берега или судна.

Именно сочетание двух сигналов – усиления синего и зеленого отражения – стало важной частью исследования. Ученые проверили с помощью моделирования, насколько наблюдаемая картина согласуется с присутствием пластиковых частиц и с естественными изменениями состава воды.

Моделирование помогает сопоставить влияние пластиковых частиц и естественных компонентов воды Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Почему цвет воды зависит не только от пластика

На отражение солнечного света также влияют водоросли, планктон, органические вещества и минеральные частицы. Поэтому исследователи рассматривали микропластик как одно из объяснений обнаруженной тенденции.

Моделирование показало: одновременное усиление синего и зеленого отражения более чем в четыре раза вероятнее при наличии микропластика, чем при изменении только естественных факторов. Этот результат поддерживает предложенную учеными связь между загрязнением и цветом океана.

Крупные пластиковые отходы со временем распадаются на более мелкие фрагменты под действием солнечного света и механического воздействия. Поэтому видимый мусор на поверхности и побережьях – лишь часть пластикового загрязнения водной среды.

Крупные пластиковые отходы со временем становятся источником мелких фрагментов

Как сообщал "Телеграф", тернопольские мастера плетут из старых пластиковых бутылок корзины и другие вещи, которые могут служить годами. Этот пример показывает возможность повторного использования пластика.