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В Ірландії пюре готують по-особливому: ось який несподіваний інгредієнт додають до картоплі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Колканнон – ірландське картопляне пюре
Колканнон – ірландське картопляне пюре. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця страва відома з XVIII століття

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Картопляне пюре з маслом і молоком часто готують на обід чи вечерю. Але якщо класичний варіант уже приївся, варто придивитися до страви, яку століттями готують в Ірландії.

Колканнон є повітряним пюре, змішаним із дрібно нарізаною капустою, попередньо обсмаженою на вершковому маслі. У цієї страви багата історія. Вона здобула широку популярність в Ірландії ще у XVIII столітті як ситна їжа для холодних осінніх та зимових місяців, зазначають на кулінарному порталі Pysznosci.

Як приготувати колканон — рецепт пюре з капустою

Що знадобиться (на 4-5 порцій):

  • 1 кг картоплі (краще борошнистих сортів)
  • 250 г молодої капусти, савойської капусти або кейлу
  • 1 пучок зеленої цибулі або шніт-цибулі
  • 100 г вершкового масла + 2 ст. л. додатково для подачі
  • 150 мл молока або вершків 18%
  • сіль, свіжомелений чорний перець, дрібка мускатного горіха
Як приготувати пюре з капустою - рецепт колканнону
Колканнон – картопляне пюре з капустою. Скріншот YouTube

Етапи приготування

  1. Картоплю очистити, нарізати шматочками однакового розміру та відварити у підсоленій воді до готовності. Після варіння воду злити й потримати картоплю на слабкому вогні близько хвилини, щоб вийшла зайва волога.
  2. На сковороді розтопити 2 ст. л. масла, додати нарізану капусту (у листової попередньо видалити жорсткі стебла) та зелену цибулю. Обсмажувати на середньому вогні 5–7 хвилин, поки овочі не стануть м'якими, але збережуть легку хрусткість і набудуть красивого кольору.
  3. До гарячої картоплі додати решту масла й тепле молоко, ретельно розім'яти до пишної однорідної маси, потім вмішати обсмажену капусту з цибулею.
  4. Приправити сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха, акуратно перемішати.
  5. Перекласти пюре в тарілку, зробити ложкою невелике заглиблення в центрі й влити туди 2 ст. л. розтопленого вершкового масла. За ірландською традицією кожен шматочок картоплі перед тим, як з'їсти, вмочують саме в це масло в центрі тарілки.
Теги:
#Рецепти #Картопля #Капуста #Пюре #Картопляне пюре