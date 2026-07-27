В Ірландії пюре готують по-особливому: ось який несподіваний інгредієнт додають до картоплі

Ця страва відома з XVIII століття

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Картопляне пюре з маслом і молоком часто готують на обід чи вечерю. Але якщо класичний варіант уже приївся, варто придивитися до страви, яку століттями готують в Ірландії.

Колканнон є повітряним пюре, змішаним із дрібно нарізаною капустою, попередньо обсмаженою на вершковому маслі. У цієї страви багата історія. Вона здобула широку популярність в Ірландії ще у XVIII столітті як ситна їжа для холодних осінніх та зимових місяців, зазначають на кулінарному порталі Pysznosci.

Як приготувати колканон — рецепт пюре з капустою

Що знадобиться (на 4-5 порцій):

1 кг картоплі (краще борошнистих сортів)

250 г молодої капусти, савойської капусти або кейлу

1 пучок зеленої цибулі або шніт-цибулі

100 г вершкового масла + 2 ст. л. додатково для подачі

150 мл молока або вершків 18%

сіль, свіжомелений чорний перець, дрібка мускатного горіха

Колканнон – картопляне пюре з капустою. Скріншот YouTube

Етапи приготування