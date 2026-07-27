В Ірландії пюре готують по-особливому: ось який несподіваний інгредієнт додають до картоплі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ця страва відома з XVIII століття
Картопляне пюре з маслом і молоком часто готують на обід чи вечерю. Але якщо класичний варіант уже приївся, варто придивитися до страви, яку століттями готують в Ірландії.
Колканнон є повітряним пюре, змішаним із дрібно нарізаною капустою, попередньо обсмаженою на вершковому маслі. У цієї страви багата історія. Вона здобула широку популярність в Ірландії ще у XVIII столітті як ситна їжа для холодних осінніх та зимових місяців, зазначають на кулінарному порталі Pysznosci.
Як приготувати колканон — рецепт пюре з капустою
Що знадобиться (на 4-5 порцій):
- 1 кг картоплі (краще борошнистих сортів)
- 250 г молодої капусти, савойської капусти або кейлу
- 1 пучок зеленої цибулі або шніт-цибулі
- 100 г вершкового масла + 2 ст. л. додатково для подачі
- 150 мл молока або вершків 18%
- сіль, свіжомелений чорний перець, дрібка мускатного горіха
Етапи приготування
- Картоплю очистити, нарізати шматочками однакового розміру та відварити у підсоленій воді до готовності. Після варіння воду злити й потримати картоплю на слабкому вогні близько хвилини, щоб вийшла зайва волога.
- На сковороді розтопити 2 ст. л. масла, додати нарізану капусту (у листової попередньо видалити жорсткі стебла) та зелену цибулю. Обсмажувати на середньому вогні 5–7 хвилин, поки овочі не стануть м'якими, але збережуть легку хрусткість і набудуть красивого кольору.
- До гарячої картоплі додати решту масла й тепле молоко, ретельно розім'яти до пишної однорідної маси, потім вмішати обсмажену капусту з цибулею.
- Приправити сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха, акуратно перемішати.
- Перекласти пюре в тарілку, зробити ложкою невелике заглиблення в центрі й влити туди 2 ст. л. розтопленого вершкового масла. За ірландською традицією кожен шматочок картоплі перед тим, як з'їсти, вмочують саме в це масло в центрі тарілки.