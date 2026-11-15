Бутусов закликав організувати евакуацію зі Слов’янська та Краматорська

Першочергово військовий пропонує вивозити дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю

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Військовий та журналіст Юрій Бутусов закликав провести обов’язкову евакуацію цивільних зі Слов’янська та Краматорська на Донеччині через посилення російських ударів. На його думку, відповідальність за порятунок мешканців має взяти Ставка Верховного Головнокомандувача.

Заклик командира роти БпЛА 23-го штурмового полку у складі 2-го корпусу НГУ "Хартія" було оприлюднено на YouTube-каналі "Бутусов Плюс". В розмові із журналісткою Іриною Ромалійською Бутусов пояснив, як посилення атак із повітря загрожує цивільним і ускладнює їхній порятунок.

Росіяни наростили удари дронами та авіацією

За оцінкою Бутусова, ситуація в районі обох міст перебуває під контролем українських сил і з їхньою перевагою, безпосередньої загрози вуличних боїв наразі немає. Водночас російська армія збільшила кількість підрозділів безпілотників на цьому напрямку та інтенсивність повітряних атак.

"Ворог наростив кількість підрозділів БпЛА на напрямку, далекобійних дронів, наростив кількість ударів авіації. І щодня російські дрони вбивають мирних людей у цих містах. Тому мова йде про те, що має бути поступово реалізована операція з виселення людей", – сказав командир роти БпЛА Юрій Бутусов.

Військовий зауважив, що частина мешканців сподівається перечекати обстріли вдома. Через зволікання виїжджати доводиться в останній момент, коли маршрути вже перебувають під щільним контролем ворожих дронів.

Юрій Бутусов

Чому рішення має розглянути Ставка

Бутусов пропонує Ставці оцінити статистику загибелі цивільних і проблеми, які виникають під час допомоги людям у прифронтових містах. За його словами, військові не можуть залишити мешканців без підтримки, тому витрачають на це ресурси й ризикують життям.

"Хто має відповідати за людей? Безумовно, Ставка Верховного Головнокомандувача мала б розглянути питання, подивитися статистику загибелі мирних мешканців. Потім подивитися, які проблеми виникають… Наші військові не можуть кинути людей, вони все одно там знаходяться – це велике відволікання ресурсів, це ризик життям", – підкреслив Юрій Бутусов.

Окремо він наголосив на відповідальності дорослих, які залишають дітей під обстрілами, прагнучи тримати їх поруч. За словами Бутусова, таке рішення завдає шкоди дитячій психіці, а держава має евакуювати всіх неповнолітніх із зон щільного ворожого ураження.

Небезпеку для мешканців обох міст ілюструють регулярні російські атаки. За словами речниці Донецької обласної прокуратури Анастасії Мєдвєдєвої, 10 листопада у Слов’янську внаслідок удару FPV-дрона по транспортному засобу на території приватного домоволодіння загинув 74-річний чоловік.

У Краматорську днями удар по автомобілю забрав життя 39-річного цивільного, ще один чоловік, 53 років, дістав поранення. Пізніше російський безпілотник атакував місцевий ринок: 74-річна жінка зазнала мінно-вибухової травми й уламкових поранень, було пошкоджено торговельний павільйон.