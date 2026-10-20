Звучить як лайка: як іноземці перекручують це популярне українське ім'я

Українки поділилися власним досвідом

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Українки, які живуть за кордоном, поділилися кумедними історіями про те, як іноземці вимовляють їхні імена. Особливо багато труднощів виникає з ім’ям Євгенія, яке в різних країнах звучить зовсім інакше, ніж звикли чути його власниці в Україні.

Обговорення розгорнулося в соцмережі Threads. Українки розповіли, що через особливості місцевих мов і транслітерацію в документах іноземці нерідко неправильно читають їхні імена або вигадують нові варіанти.

Одна з користувачок на ім’я Євгенія поділилася досвідом спілкування в Іспанії. За її словами, для місцевих вона стала "Йебенією" (Yevheniia), а коротке ім’я Женя взагалі виявилося складним для вимови.

Інша українка пояснила, що іспанською ім’я Євгенія має відповідник Еухенія, а замість Жені її можуть називати Хенья.

Ще одна учасниця обговорення пригадала, що одного разу її назвали "Агонією", а ім’я Женя перетворили на "Жужу". Зрештою вона вирішила представлятися за кордоном як Єва або Ева.

Не менше несподіванок чекає на українок і в інших європейських країнах. За словами користувачок, у Франції їхнє ім’я може звучати як "Божені", а в Австрії — як "Іфьенья". Українка, чия донька має ім’я Yevheniia, також розповіла про особливості його вимови в Польщі, де воно звучить як "Ієвхенія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про інше українське ім’я, вимова якого викликає труднощі в іноземців і звучить для них незвично.