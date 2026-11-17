Святкові набори відрізняються вагою, наповненням і формою паковання

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Напередодні зимових свят у магазинах з’являється дедалі більше солодких подарунків для дітей і дорослих. У супермаркетах можна знайти як невеликі бюджетні набори, так і великі святкові бокси з шоколадом та іграшками.

Як повідомляє "Телеграф" з посиланням на онлайн-каталог "АТБ", у продажу є подарункові набори від Roshen, Milka, "Лукас" та Bob Snail. Ціни на солодкі презенти стартують від 116,90 грн, а найдорожчий варіант коштує 520 грн.

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Які солодкі подарунки продають в "АТБ" та скільки вони коштують

Найбюджетніша пропозиція серед представлених товарів — набір "Лукас" "Щасливих різдва та нового року" вагою 220 г. Його можна придбати за 116,90 грн. Трохи дорожче обійдеться Roshen "Солодка хатинка" вагою 272 г — 126,60 грн.

За 169,60 грн покупцям пропонують одразу два набори Roshen по 328 г: "Новорічна сумочка" та "Автомобіль санти". Також у каталозі є шоколадний календар Millennium Christmas вагою 80 г за 172,90 грн.

Серед інших варіантів — Roshen "Новорічна ялинка" за 195,40 грн, "Ведмедик" за 217,90 грн та різдвяний бокс Bob Snail з іграшкою за 267,90 грн. Подарунковий набір Roshen "Різдвяне небо" коштує 283,50 грн, а новорічний Milka з фігурним шоколадом і печивом — 295,30 грн.

Дорожчі солодкі презенти також представлені в асортименті. Roshen "Різдвяний Ярмарок" продають за 307,90 грн, "Різдвяний вінок" — за 341,50 грн, а найбільший набір "Годівниця для птахів" вагою 919 г коштує 520 грн.

Серед подарунків Roshen є набори вагою від 386 до 919 г

Подарункові набори Roshen, Milka та Bob Snail у каталозі "АТБ" коштують від 126,60 грн

Отже, в "АТБ" можна підібрати солодкий подарунок на різний бюджет — від невеликого набору за 116,90 грн до великої святкової коробки за 520 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв про суттєве зниження ціни на популярні цукерки Roshen у супермаркетах "АТБ", завдяки якому покупці можуть заощадити майже 100 гривень.